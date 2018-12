Di Maio alla Ue | “Si può trattare | ma senza tradire gli italiani” 

Di Maio apre alla trattativa con la Ue : 'Ma il Reddito di Cittadinanza non si tocca' : 'E' logico che l'economia si ferma se l'ultimo governo Pd ha fatto una manovra insipida che non aveva alcun investimento'

Salvini difende Di Maio : “Sta subendo un linciaggio mediatico alla sesta generazione” : Salvini leader della Lega parla delle vicende che stanno colpendo Luigi Di Maio per colpa del padre Salvini e il messaggio privato a Di Maio: “Forse in passato anche noi abbiamo sbagliato” „Di Maio sta subendo un “linciaggio mediatico arrivando alla sesta generazione, Espresso e Repubblica apriranno un inchiesta sul bisnipote che ha pagato 20 centesimi in meno un gelato”. Così Matteo Salvini, a Porta a Porta, ha ...

Contro le discariche fai da te alla Di Maio : Dalla giustizia fai-da-te della Lega alla discarica fai-da-te del Movimento 5 stelle? La polizia municipale del comune di Mariglianella (Na) ha posto sotto sequestro i terreni di proprietà di Antonio Di Maio, padre del capo politico del M5s. Siamo garantisti e non gridiamo allo scandalo. Inoltre, il

Inchiesta padre Di Maio - minacce social alla iena Filippo Roma : "Se ti incontro per strada ti ammazzo" : 'Sui social i simpatizzanti del Movimento 5 Stelle mi hanno letteralmente sfondato, riempiendomi di insulti di ogni tipo: da servo di Berlusconi e Renzi a 'se ti incontro per strada ti ammazzo' o 'ti ...

Padre di Di Maio - ecco gli esiti del sopralluogo effettuato dalla municipale : ecco gli esiti del sopralluogo effettuati dalla municipale nelle proprietà del Padre di Di Maio Quattro piccoli manufatti, realizzati senza permesso. È il risultato degli accertamenti condotti il 29 novembre nella proprietà di Antonio Di Maio a Mariglianella, in provincia di Napoli. Si tratta di piccole opere di pertinenza di una vecchia masseria come un box con la copertura in lamiera. Nella mattinata di giovedì erano state sequestrate alcune ...

Crimi : 'La vicenda del padre di Di Maio è sciacallaggio - diverso da Boschi e Renzi' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Di Maio contro la Boschi 'Andava alla Consob per aiutare le malefatte del padre' (VIDEO) : Luigi Di Maio, ospite della trasmissione di La 7 e Giovanni Floris, ha avuto modo di non deludere le attese che prevedevano una puntata ricca di contenuti. L'aspro confronto con il direttore di Repubblica Calabresi, ma anche il confronto con altri giornalisti in studio è stata una fase che ha permesso di conoscere la sua opinione su molti aspetti della vita politica personale e di altri fatti che, invece, riguardano la sua famiglia. Il Ministro ...

Operai in nero nella ditta dei Di Maio - tutti gli aspetti da chiarire nella vicenda : dalla causa in corso al contratto di Luigi : Luigi Di Maio sapeva della causa intentata contro la società di cui è socio al 50% da uno dei lavoratori tenuti a nero dal padre? Il vicepremier ha chiesto al suo genitore se quello di Salvatore Pizzo fosse l’unico caso di dipendente senza regolare contratto? L’attuale ministro del Lavoro quando presenterà i documenti che certificano la sua regolare assunzione quando ha lavorato da muratore nella ditta del padre? All’indomani ...

Luigi Di Maio - la causa del dipendente alla società di famiglia quando il vicepremier era già socio : Domenico Sposito , dipendente della Ardima Costruzioni , la ditta di Antonio Di Maio , padre del vicepremier Luigi, e Paolina Esposito , ha fatto causa per farsi riconoscere le ore lavorate 'in nero '.

Scontro sulla Manovra - alla Ue non basta il 2 - 2%. Salvini : evitare la multa. Di Maio : il Reddito parte : BRUXELLES Per evitare la procedura per violazione della regole di riduzione del debito è sufficiente ridurre il deficit/pil nominale nel 2019 al 2,2% dal 2,4% previsto dal governo? 'Non discuto questa ...

Salvini : "Rifacciamo i conti - i numeri alla fine". Di Maio : "Reddito e pensioni non slittano" : Giovedì dovrebbe essere convocato a palazzo Chigi l'ennesimo vertice tra premier, vice e ministro dell'Economia, venerdì inizierà il G20 di Buenos Aires a cui parteciperanno Moscovici, Juncker, Conte ...

Il governo traballa su quota 100 e reddito. Di Maio resiste : "Non slittano" : Il vicepremier Luigi Di Maio esclude uno slittamento del reddito di cittadinanza e quota 100 per le pensioni. 'Vi confermo che il reddito di cittadinanza parte a marzo, come ci siamo sempre detti, ...