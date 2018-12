Di Battista via dalla politica |   nuovo viaggio per il 2019

M5S - l’ingombrante presenza di Di Battista (dal Nicaragua) Il viaggio : le immagini : Dopo una lunga vacanza di sei mesi in Sud America, sta per tornare. Ripartirà il 24 dicembre. Per Salvini, un avversario assai temibile sul terreno del populismo. Ma è anche il peggior incubo per Luigi Di Maio. Sa che i militanti lo adorano. Letteralmente

GF Vip - il velino Elia cotto di Silvia Provvedi : lei ricambia? Battista conferma : Grande Fratello Vip: il velino Elia confida a Maurizio Battista la sua cotta per Silvia Provvedi Elia Fongaro, l’ex velino di Striscia la Notizia, ha già messo gli occhi su una ragazza al Grande Fratello Vip. Pochi minuti fa, infatti, il ragazzo seduto in giardino ha confermato a Maurizio Battista di trovare molto interessante Silvia […] L'articolo GF Vip, il velino Elia cotto di Silvia Provvedi: lei ricambia? Battista conferma ...