Decreto sicurezza | Gino Strada | ' Razzista e fascista | appello a Mattarella perchè non lo

"Decreto Sicurezza? Spero in Mattarella" : "Lo Spero. Non so in che termini ma Spero di sì perché così mi sembra davvero pesante": queste le parole di Gino Strada, fondatore di Emergency, ai cronisti che chiedevano se confida in rilievi da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al testo del dl Sicurezza.

Crozza-Salvini euforico per il Decreto sicurezza : “Quando sorrido si abbassa lo spread. Delinquenza? Difendiamo quella italiana” : Crozza-Salvini, nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, lancia il suo piano contro la criminalità straniera, e il progetto per sostituirla con una italiana al 100% “Apriremo 2000 scuole di formazione per ladri italiani che non ci sono più ” e aggiunge: “È un impegno che ho preso personalmente con l’associazione ladri padani che non riescono più a svaligiare una casa perché ...

L'affondo di Fico sul Decreto sicurezza è solo l'inizio dello scontro sul Global compact : L'affondo arriva nel momento più difficile. Roberto Fico dà un nuovo colpo all'integrità del Movimento 5 Stelle quando Luigi Di Maio è sotto botta per la vicenda del lavoro nero nell'azienda del padre. L'assenza del presidente della Camera nel momento del voto al decreto legge Sicurezza è stata notata ma fino a questa mattina dal mondo pentastellato è stata tenuta sotto silenzio. Poi a rompere questo ...

Roberto Fico : “Ho preso le distanze dal Decreto sicurezza - Goblal compact bisogna aderire” : Roberto Fico ha mostrato malessere per quanto riguarda l’approvazione del decreto sicurezza La replica del ministro dell’Interno Salvini: “Non ho capito se hanno letto il decreto, visto che aumenta la lotta alla mafia” Non si muove da capo-corrente anche perché per dire la sua ha atteso l’approvazione del decreto. Ma il malessere di una parte del M5s nei confronti del decreto sicurezza ora parla attraverso la voce del ...

Sprar - col Decreto sicurezza a rischio l’accoglienza che funziona : Il decreto sicurezza è stato approvato alla Camera e passa a Montecitorio in via definitiva con 396 sì e 99 no. Secondo Salvini migliorerà la sicurezza dei cittadini e permetterà una gestione migliore dell’immigrazione, impedendone il business. Peccato non sia così e il decreto sembri fatto apposta per creare insicurezza sociale. (Foto: Lapresse) L’abolizione della protezione umanitaria per i rifugiati (a esclusione dei permessi speciali per ...

Salvini : Decreto sicurezza non solo merito mio ma di tutto governo : Roma – “Il decreto sicurezza non e’ un successo di Salvini, ma una cosa positiva per gli italiani grazie all’impegno di tutto il governo”. Cosi’ Matteo Salvini a Sky TG 24. L'articolo Salvini: decreto sicurezza non solo merito mio ma di tutto governo proviene da RomaDailyNews.

Decreto sicurezza - Fico : “Ho preso le distanze? Avete interpretato bene. Global compact? Aderire assolutamente” : “Se la mia assenza al momento della votazione è stata interpretata come una presa di distanza dal provvedimento? Bè, Avete interpretato bene”. A rivendicarlo il presidente della Camera Roberto Fico a margine del convegno sui beni comuni in corso all’Accademia dei Lincei a proposito dell’assenza nel corso della votazione sul Decreto Sicurezza, passato in via definitiva alla Camera. “Perché non ha parlato prima? Rispetto il mio ruolo ...

Con il Decreto sicurezza diritti a rischio : tutti siamo chiamati a reagire : Il Decreto Immigrazione e Sicurezza è legge. E la sua approvazione non mette solo a rischio i diritti dei migranti. Tutta la società civile è chiamata in causa per ridisegnare un'agenda politica dettata dalla paura e dall'esclusione.Sono tre in particolare le novità del Decreto che preoccupano: l'abrogazione della protezione umanitaria, la drastica trasformazione del sistema SPRAR, le modifiche alle procedure ...

Martina propone il referendum per abrogare il Decreto Sicurezza : Continuano a farsi sentire le reazioni dell'opposizione in risposta al varo del cosiddetto Decreto Sicurezza , approvato ieri sera dalla Camera dei deputati con 369 voti favorevoli e 99 contrari. In ...

Decreto sicurezza è ora legge. Il PD protesta in aula : Decreto Sicurezza diventa legge con 396 sì e 99 no L’aula della Camera approva in via definitiva il Decreto Sicurezza. Dopo aver incassato il voto di fiducia ieri, oggi il provvedimento passa a Montecitorio in via definitiva con 396 sì e 99 no. Il testo è ora legge. “Sono felice, è una giornata memorabile”, ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini ai cronisti a Montecitorio. E a chi gli chiede se sia soddisfatto del voto di ...