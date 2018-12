Decadentismo in musica | Punk di Gazzelle è tormento La recensione

optimaitalia

(Di sabato 1 dicembre 2018)Prendete uno stanchissimo Daniele Groff, un parafrasato Coez e guarnite con un ossimoro fatto di miele amaro: questo èdi. Il cantautore romano, al secolo Flavio Pardini, pubblica 9 tracce intimiste e si denuda, per un album da ascoltare in mezzo al parco mentre si osserva la vita degli altri mentre ci si chiede se le sensazioni di respiro e dolore siano reali o indotte.Smpp e, prime due tracce del disco, creano un'empatia che è tutt'altro che ermetismo. Chitarre, basso, batteria e pianoforte con un condimento leggero di elettronica accompagnano la voce di, un lamento continuo e protratto per tutta la tracklist. "" è la parola scelta per dare un nome all'opera, significato che si spoglia dai movimenti anarcoidi del 1977 - anno in cui i Sex Pistols pubblicavano "Never mind the bollocks" - e indossa gli abiti di unemozionale che è quello ...