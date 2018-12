De Luca | “Papà di Di Maio? Sant’uomo punito dalla natura per quella discendenza M5s?

ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 dicembre 2018) Caustica invettiva del presidente della Regione Campania, Vincenzo De, contro il, nel corso del suo appuntamento settimanale su Lira Tv: il politico prende di mira, in primis, il reddito di cittadinanza e le recenti dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di, sulla stampa delle tessere relative all’erogazione. “Nessuno ha capito niente, neanche loro” – afferma De– “Abbiamo assistito a delle cose francamente imbarazzanti. Diaveva detto che si stavano stampando 6 milioni di schede del reddito di cittadinanza. È stato chiesto ai 5 Stelle chi le sta stampando e loro rispondono “Stiamo vedendo”. Allora era una palla, non hanno stampato niente. La verità è che in testa non hanno niente. Non si capisce niente. Il nulla. Sicuramente cercheranno di dare un po’ di soldi prima delle elezioni europee e la storia si chiuderà lì. Quello che indigna ...