De Luca | ' Papà di Di Maio è un sant' uomo penalizzato dalla natura per la discendenza'

(Di sabato 1 dicembre 2018) Vincenzo Decontro il governo: non è una novità. Il governatore della Campania sceglie ancora una volta l'ironia pungente per criticare i membri dell'esecutivo. Solo qualche settimana fa consigliava a Matteo Salvini di puntare a Rosy Bindi come prossima compagna di vita, adesso i toni diventano molto più accesi. E' notorio quanto l'opinione del presidente della regione campana sia fortemente critica nei confronti di un Movimento Cinque Stelle che non ha mai apprezzato, men che meno il suo capo politico Luigi Di. Deè tornato sulla vicenda che ha riguardato il padre del ministro del Lavoro, fornendo una chiave di lettura piuttosto sorprendente.Destaparte del padre di DiDee Dicondividono giusto la comune origine campana, poco altro. Il governatore non perde occasione per manifestare tutto il suo dissenso nei confronti dell'operato, delle ...