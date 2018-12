David Villa riparte dal Giappone | al Vissel Kobe con Iniesta e Podolski

David Villa lascia la MLS - lo spagnolo riparte dal Giappone : ufficiale il passaggio al Vissel Kobe : L’ex attaccante del Barcellona ritrova Andrés Iniesta, suo compagno di club durante il periodo in blaugrana Finita la sua avventura con i New York City nella Mls, David Villa sbarca nella J-League. Il 37enne attaccante spagnolo ha infatti firmato un contratto con il Vissel Kobe , squadra nella quale milita il suo ex compagno al Barcellona, Andres Iniesta. A dare la notizia il club nipponico su Twitter. “Nella mia carriera ho ...

David Villa non molla : “lascio i New York City ma non mi ritiro” : David Villa ha rivelato di non voler lasciare il calcio, nonostante l’addio ai New York City annunciato in data odierna “Sento di aver concluso una tappa della mia carriera, qui ho già dato tutto quello che potevo. Il futuro? Continuerò a giocare, almeno un altro anno, di sicuro fino a quando mi potrò esprimere a buoni livelli“. David Villa ha annunciato attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale dei New York City il ...