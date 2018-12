Dalla Svezia alla Germania | i Paesi dove si lavora di più Italia ultima nella Ue

Italia-Svezia - storia di una rivalità : Dalla sfida Thöni-Stenmark alla corsa per l'Olimpiade 2026. FOTO : La corsa a due tra Milano-Cortina e Stoccolma per l'assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 riaccende una storica rivalità tra i due Paesi che ha caratterizzato diversi sport: basket, sci, tennis e ovviamente calcio, con l'incredibile epilogo all'Europeo 2004 e lo spareggio Mondiale che ha costretto gli Azzurri a guardare il Mondiale russo dal divano di casa MILANO-...

Curling - Europei 2018 : Italia sconfitta 8-4 Dalla Svezia. Le azzurre si giocano la salvezza con la Danimarca : L’Italia viene sconfitta dalla Svezia per 8-4 nella settima partita degli Europei femminili di Curling in corso di svolgimento a Tallinn. Serviva una prestazione ai limiti della perfezione per Zappone e compagne, che non hanno avuto scampo contro le campionesse olimpiche in carica. Nulla comunque è deciso per le azzurre, che possono ancora salvarsi, ma dovranno vincere assolutamente la seconda partita di oggi contro la Danimarca. Un match ...