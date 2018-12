Curva Nord intitolata a Lorusso e Pezzella

Lecce - la Curva Nord del “Via del Mare” sarà intitolata a Lorusso e Pezzella : Il Comune di Lecce ha deciso di intitolare la Curva Nord dello stadio comunale Ettore Giardiniero a Michele Lorusso e Ciro Pezzella , gli ex calciatori giallorossi deceduti in un incidente stradale il 2 dicembre 1983. La cerimonia di intitolazione, che prevede l’ufficializzazione di una targa ricordo, si svolgerà domani mattina alle 11.30 – ingresso numero 11 dello stadio – alla presenza dei familiari di Lorusso e ...

Inter-Milan - la Curva Nord ha pronta una maxi-coreografia : 3 mesi di lavoro per agghindare San Siro : La Curva Nord dell’Inter ha pronta una coreografia mastodontica con la quale aprire il derby di Milano domenica sera in quel di San Siro La Curva Nord dell’Inter sta facendo le cose in grande in vista del derby di domenica sera contro il Milan. Quello meneghino è di certo il derby più corretto dal punto di vista delle tifoserie, milanisti ed interisti si recano allo stadio a braccetto, senza scontri nè follie viste in altre ...