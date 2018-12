Crozza-Salvini euforico per il decreto Sicurezza | “Quando sorrido si abbassa lo spread

Crozza/Salvini : 'Apriremo scuole per i ladri italiani che non ci sono più' : Crozza/Salvini - nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove - lancia il suo piano contro la criminalità straniera, e il progetto per...

Crozza-Moscovici : “Io Babbo Natale? Allora Di Maio è l’asinello e Salvini il bue - con le corna fatte dalla Isoardi” : Maurizio Crozza – nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – porta sul palco Pierre Moscovici. Il Commissario europeo agli affari economici commenta le reazioni del Governo italiano alla bocciatura della manovra: “se io sono Babbo Natale, Salvini e Di Maio sono due personaggi del presepe: il bue e l’asinello. DI Maio è l’asinello dato che non sa niente di niente e Salvini, ça va sans dire, ...

Il monologo di Crozza sulla propaganda : “Spread alle stelle e Salvini posta i gattini. Avrà pensato : molti mici - molto onore” : Nel monologo di Maurizio Crozza, nel corso di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, come sempre al centro i principali fatti di attualità politica della settimana: “Ogni cosa si trasforma in propaganda. L’esempio classico c’è stato due giorni fa: avevamo lo spread a 320, l’asta di BTP era andata quasi deserta, l’Europa ci stava bastonando, in Kenya una nostra volontaria era appena stata rapita… e il nostro ...

Dissesto idrogeologico - Crozza a Che fuori tempo che fa : “L’atto più concreto del governo? Un selfie di Salvini…” : La Copertina di Maurizio Crozza a Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 non poteva non essere dedicata al Dissesto idrogeologico: “Di Maio ha detto che la priorità del Governo è il Dissesto idrogeologico. Ma allora il condono degli abusi di Ischia che cos’è? Lo so che non porta voti, ma bisogna scegliere.” L’artista genovese ha poi aggiunto: “L’atto più concreto del Governo dopo il disastro nelle Dolomiti è stato un selfie di Salvini ...

Che tempo che fa - Maurizio Crozza sfotte Matteo Salvini su Elisa Isoardi : 'Ora anche la tua ragazza...' : 'Ma cosa ha da sorridere tanto Matteo Salvini ?. A Che fuori tempo che fa , spinoff del lunedì che Che tempo che fa , Maurizio Crozza dedica parte della sua copertina satirica al dramma del maltempo ...

Crozza-Salvini innamorato del Qatar : “Arabi? Basta che paghino. Qui per vendergli mitra italiani fatti dalle nostre mucche” : Nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove Crozza nei panni esilaranti di un Salvini improvvisamente innamorato del Qatar: “Ho detto che non mi piace il Qatar? Pensavo che gli arabi fossero tutti sporchi, sudati, con i cammelli e le mogli cesse coperte dai teloni. Invece venendo qui ho scoperto che sono tutti sporchi, sudati, con i cammelli e le mogli cesse coperte dai teloni e pieni di soldi. Basta che ...

Crozza a Che fuori tempo che fa : “Risparmi degli italiani? Salvini non diceva ‘Prima gli italiani’ ma ‘Priva gli italiani'” : La Copertina di Maurizio Crozza a Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 è dedicata questa settimana ai risparmi degli italiani: “Dal prossimo anno la BCE non comprerà più i titoli di Stato e quindi dal 2019 il ministro Tria li rifilerà agli italiani. Abbiamo sempre capito male: Salvini non diceva PRIMA gli italiani ma PRIVA gli italiani”. L’artista genovese, con la consueta caustica ironia, ha poi continuato: “Di Maio ha detto che userà ...

Fazio invita Lucano in trasmissione - Crozza : “Salvini ha già chiesto il tuo rimpatrio a Savona” : In apertura della puntata di ieri sera di Che Fuori Tempo Che Fa su Rai 1, Maurizio Crozza ha commentato l’intervista di Fabio Fazio a Domenico Lucano, Sindaco di Riace ospite Domenica a Che Tempo Che Fa: “Fabio, Salvini ha già chiesto il tuo rimpatrio a Savona, ma dimmi, com’è un uomo di sinistra visto da vicino?” E ha proseguito: ” Capisci, che sono in via di estinzione? Di sinistra in Italia ci sono rimasti solo ...

LODI - BAMBINI DI NUOVO IN MENSA INSIEME : RACCOLTI 60MILA EURO/ Scontro Salvini-Fico - video : l'ironia di Crozza : LODI, BAMBINI di NUOVO in MENSA: RACCOLTI 60MILA EURO. Scontro a distanza fra il ministro Salvini e Roberto Fico dopo la decisione del primo cittadino LODIgiano, Sara Casanova(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 17:05:00 GMT)

Riace - Crozza a Che fuori tempo che fa : “Salvini non tollera irregolarità nell’uso di fondi pubblici? Come se Toninelli non tollerasse ministri che sparano cavolate” : “Dice che non si possono tollerare irregolarità nell’utilizzo di fondi pubblici. Scusa Matteo, ma tu che devi ridare 49 milioni e te li sei fatti spalmare in 80 anni?” Cosi Maurizio Crozza nella copertina di ieri di Che fuori tempo Che Fa di Fabio Fazio su Rai 1 ha commentato il post del vicepremier Salvini sulla vicenda di Riace, e ha aggiunto “E’ Come se Toninelli dicesse che non si possono tollerare ministri che ...

Manovra - Tria cambia posto con Salvini in conferenza stampa e scherza : «C'è Crozza in sala?» : Pochi giorni fa il ministro dell'Economia si era lasciato andare a un elogio del comico chiacchierando con i giornalisti e ammettendo di essere divertito dall'imitazione di Maurizio Crozza. Il ...

Crozza a Fazio : 'Sei un nemico di Salvini - come Juncker e un'altra mezza dozzina di Stati' : Nella copertina di Che Fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1, Maurizio Crozza su Salvini: 'Sta facendo di tutto per farci uscire dall'Europa, ma vorrei fare un appello da genovese: Scusa Matteo, ...