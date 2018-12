Crozza-Di Maio | ' Erano gli operai a pagare mio padre in nero'

Irresistibile Crozza nei panni di Di Maio : “Il lavoro con mio padre? All’epoca avevo il 22% degli anni” : Maurizio Crozza, nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, porta sul palco Luigi Di Maio. Il vicepresidente ricorda i tempi in cui lavorava come operaio nell’impresa del padre “il mio turno era di 8 ore ma 7 e mezzo buone me le mangiavo per fare il cappello col giornale”. Video Nove L'articolo Irresistibile Crozza nei panni di Di Maio: “Il lavoro con mio padre? All’epoca ...

Crozza/Di Maio : 'Il lavoro con mio padre? All'epoca dei fatti avevo il 22% degli anni' : Maurizio Crozza riporta sul palco di Fratelli di Crozza il suo Luigi Di Maio alle prese con le polemiche per l'impresa del padre. 'All'epoca dei fatti avevo il 22% degli anni',...

Crozza/Di Maio : 'Il lavoro con mio padre? All'epoca dei fatti avevo il 22% degli anni' : Maurizio Crozza riporta sul palco di Fratelli di Crozza il suo Luigi Di Maio alle prese con le polemiche per l'impresa del padre. 'All'epoca dei fatti avevo il 22% degli anni', dice Crozza/Di Maio che ...

Di Maio e lavoro nero - Crozza a Che fuori tempo che fa : “Come se scoprissimo che il padre di Travaglio era Craxi” : Maurizio Crozza nella copertina di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 , sul padre Di Maio accusato di aver dato lavoro in nero: “Se l’accusa fosse vera avremmo un Ministro del lavoro il cui padre faceva lavorare gli operai in nero, ora ci manca solo scoprire che il papà di Salvini è nigeriano. Il papà di Giggino è l’ennesimo padre che mette nei guai i figli: prima il padre di Renzi, poi della Boschi e ora di Di Maio. Io ora propongo ...

Crozza-Di Maio : “Risanare il debito? Occasionissima : vendiamo il ponte di Genova completo di zona bimbi” : Nel corso della puntata di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata su Nove, Maurizio Crozza veste i panni di Luigi Di Maio e prospetta alcune soluzioni geniali per risanare il debito: “Occasionissima solo per oggi che è il Black Friday: ponte di Genova da ristrutturare… unico proprietario Benettòn, quindi il ponte è disponibile in tutti i colori di tendenza moda. Valore 9 miliardi e 99… completo di angolo cottura e zona ...

Crozza-Moscovici : “Io Babbo Natale? Allora Di Maio è l’asinello e Salvini il bue - con le corna fatte dalla Isoardi” : Maurizio Crozza – nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – porta sul palco Pierre Moscovici. Il Commissario europeo agli affari economici commenta le reazioni del Governo italiano alla bocciatura della manovra: “se io sono Babbo Natale, Salvini e Di Maio sono due personaggi del presepe: il bue e l’asinello. DI Maio è l’asinello dato che non sa niente di niente e Salvini, ça va sans dire, ...

Crozza e il no al termovalorizzatore : 'Di Maio ora abolisci Capodanno' : Nella copertina di Maurizio Crozza a Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 si parla di Luigi Di Maio e della sua idea sugli inceneritori che inquinano: "Ha ragione, non bisogna inquinare. ...

Che fuori tempo che fa - Crozza a Di Maio : “No ai termovalorizzatori? In confronto ai botti di Capodanno sono un aerosol” : Nella copertina di Maurizio Crozza a Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 si parla di Luigi Di Maio e della sua idea sugli inceneritori che inquinano: “Ha ragione, non bisogna inquinare. Allora perché non abolisce il Capodanno? E’ uscito un articolo che dice che 6 ore di botti di San Silvestro hanno prodotto tanta diossina nell’aria di Napoli quanto 120 inceneritori in un anno!” e ha proseguito” E non vuoi ...

Crozza-Di Maio legge le risposte su Wikipedia : “L’Italia? Si trova di fronte a una pagina di… disambiguazione” : Nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove Crozza nei panni di Luigi Di Maio legge le risposte alle domande dei giornalisti sbirciando su Wikipedia: “L’Italia si trova di fronte ad una pagina di disambiguazione…” Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo Crozza-Di Maio legge le risposte su Wikipedia: “L’Italia? Si trova di fronte a una pagina di… ...

Crozza annienta Di Maio. Svelata l'ipocrisia grillina : Dove vuole andare Luigi Di Maio ? Forse non lo sa nemmeno lui. E così Maurizio Crozza ha deciso di mostrare, e dimostrare, tutte le sue contraddizioni . Congiuntivi sbagliati inclusi. Voce fuori campo:...

Crozza-Di Maio - tutto e il contrario di tutto : il discorso è puro nonsense : Nell'ultima puntata di Fratelli di Crozza, in onda su Nove, il comico indossa ancora una volta i panni del ministro del Lavoro e vicepremier Luigi Di Maio. Le dichiarazioni del leader M5s diventano ...

Crozza-Di Maio e il condono di Ischia : “Iscrivermi al Pd? Frase detta da una manina del governo 5stelle che ci ha preceduti” : Maurizio Crozza porta sul palco le molteplici contraddizioni del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio – nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove . Crozza-Di Maio si rimangia le promesse fatte in campagna elettorale e le dichiarazioni degli anni precedenti inclusa la promessa che il Movimento 5 stelle non si sarebbe mai alleato con la Lega di Salvini. Video Nove L'articolo Crozza-Di Maio e ...

Crozza-Di Maio - le contraddizioni del leader M5S : Maurizio Crozza porta sul palco le molteplici contraddizioni del Vicepremier Luigi Di Maio - nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove. Crozza/Di...

Crozza-Di Maio alle prese con la manina fantasma : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse