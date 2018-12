Crotone | il richiedente asilo cacciato dal Cara | Nessuna pietà neanche per mia

repubblica

(Di sabato 1 dicembre 2018) Per effetto del decreto sicurezza di Salvini, 26 migranti con permesso umanitario sono stati espulsi dalla struttura. Tra loro, Yousuf, Faith e la loro piccola: "Non sappiamo dove andare". Per l'accoglienza ora si mobilitano Croce rossa, Caritas e volontariato