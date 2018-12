Crolla una palazzina disabitata a Cagliari | detriti su una falegnameria - Sardiniapost it

Terremoto fortissimo in Alaska - strade e ponti Crolla ti. «Allerta tsunami» : Un forte Terremoto - di magnitudo stimata per ora sui 6.9 - è avvenuto a soli 12 chilometri da Anchorage, la capitale dell' Alaska . La terra ha tremato alle 8.29 locali (18.29...

Tragedia sfiorata ad Avola - Crolla un palo della luce vicino a una scuola : Tragedia sfiorata oggi ad Avola in via La Marmore, in prossimità della scuola De Amicis. Un palo della luce è crollato vicino a delle automobili. Fortunatamente, al momento del crollo, non vi erano ...