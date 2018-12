Corea | dopo le sconfitte su Starcraft II e League of Legends | è davvero arrivato l’esport

Golf - ISPS Handa Melbourne World Cup of Golf : dopo il terzo giro Belgio in fuga - Italia (Pavan/Paratore) seconda assieme a Messico e Corea del Sud : Manca un giro alla fine dell’ISPS Handa Melbourne World Cup of Golf, e si rende sempre più palese la predominanza del Belgio sul percorso di South Oakleigh, nello Stato di Victoria, in Australia. Thomas Pieters e Thomas Detry conducono con 19 colpi sotto il par dopo aver compiuto un giro in 63 (-9) nella notte Italiana. A proposito di Italia, Andrea Pavan e Renato Paratore regalano buone notizie, perché si trovano al secondo posto a -14 ...