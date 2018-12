Cor Sport ' Fuori le palle | Bologna!'

Chievo - riCorso al Collegio di Garanzia dello Sport contro la penalizzazione : le ultime : Il Chievo è in lotta per evitare la retrocessione in Serie B, il pareggio sul campo del Napoli ha riportato fiducia, il cambio di allenatore con l’addio di Ventura e l’arrivo di Di Carlo ha portato i primi frutti, la squadra adesso si prepara per il match contro la Lazio. Nel frattempo il Chievo ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport contro la penalizzazione di 3 punti inflittagli dalla Corte federale ...

Gazzetta dello Sport - Corsport - Tuttosport : prime pagine del 30 novembre 2018 : MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it

Prime Pagine Quotidiani Sportivi di Oggi - Tuttosport - Gazzetta - Corriere : Le Prime Pagine dei Quotidiani Sportivi italiani di Oggi in edicola: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport.

Caos trasporti a Napoli - personale (anCora) in malattia : funicolari chiuse : Lo stop anticipato si ripete da alcuni giorni, con parecchi disagi per gli utenti. "Quanto sta accadendo a Napoli è una...

Mai Dire Talk – Chi è Stefania SCordio? La presentatrice che affianca il Mago Forest è un’esperta di sport [GALLERY] : Stefania Scordio, accanto a Greta Mauro ed al Mago Forest, è la presentatrice di ‘Mai Dire Talk’: conosciamo meglio la bellissima conduttrice di Italia 1 Giovedì sera andrà in onda la prima puntata di ‘Mai Dire Talk‘. Il programma di Italia 1 condotto dal Mago Forrest vedrà il comico affiancato da due splendide conduttrici, coadiuvate a loro volta dalle voci della Gialappa’s. Oltre a Greta Mauro, al fianco del ...

Serie A - giudice sportivo : multe per Cori razzisti - Ilicic squalificato per due giornate : Serie A, il giudice sportivo si è espresso in merito ai cori di matrice territoriale delle ultime settimane uditi su diversi campi in Serie A Il giudice sportivo ha emesso i propri provvedimenti in merito ai club di Serie A dopo la giornata conclusasi ieri col posticipo tra Cagliari e Torino. Dopo le tante discussioni in merito ai cori di matrice territoriale, sono arrivate delle multe, ma nessuna curva resterà chiusa per le prossime gare. ...

Fermo. Arresto cardiaco in Tribunale : uomo trasportato al Pronto SocCorso. IN AGGIORNAMENTO : Erano da poco passate le 10 quando un uomo, che questa mattina si era recato in Tribunale per alcune pratiche ha accusato un malore. Immediato l'arrivo sul posto dei sanitari della Croce Azzurra di ...

Corsport : Napoli-Stella Rossa - più di 45mila persone al San Paolo : I numeri del botteghino Notte di gala al San Paolo per il match di Champions Napoli-Stella Rossa. Il Corriere dello Sport mini-abbonamenti Champions varati dal Napolimonin edicola questa mattina anticipa le cifre della prevendita, a più di 24 ore dal fischio d’inizio i dati fanno pensare ad una quota spettatori superiore alle 45mila unità. Si tratterebbe della seconda quota stagionale in Champions, dopo le 56mila presenze contro il Psg. Un ...

Giappone-Corea del Nord : il ministro dello Sport nordCoreano potrà presenziare agli incontri per le Olimpiadi : Tokyo, 27 nov 06:48 - , Agenzia Nova, - Il ministro dello Sport della Corea del Nord potrà viaggiare in Giappone per presenziare agli incontri sulle Olimpiadi di Tokyo del 2020 in programma presso la capitale giapponese questa settimana. Lo ha annunciato ...

Corriere dello Sport - Spread Juve : La prima pagina di domenica 25 novembre del quotidiano Sportivo romano . p>Corriere dello Sport PRIMA PAGINA / La prima pagina di domenica 25 novembre del Corriere dello Sport: primo piano dedicato alla Juventus, ma spazio anche a Inter e Roma. Spread Juve Spal battuta: il differenziale resta ai massimi DIFRA, COSI' NO! INTER, SQUADRA CHE VICE VERGOGNOSI CORI ...

Parigi : i Gilet Gialli del trasporto scendono anCora in piazza contro Macron : PRIMAPRESS, - Parigi - Si riaccendono, dopo le tensioni dei giorni scorsi, con 2 morti, centinaia di feriti e un uomo che ha minacciato di provocare un'esplosione, gli scontri in piazza con il nuovo ...

CEB e Istituto per il Credito Sportivo : acCordo per finanziare gli impianti sportivi : CEB e ICS avviano una collaborazione a supporto di progetti finalizzati allo sviluppo sociale: un riconoscimento del valore sociale dello sport L'articolo CEB e Istituto per il Credito Sportivo: accordo per finanziare gli impianti sportivi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Squalifica Higuain - terminata l’udienza alla Corte sportiva d’appello : i dettagli : Il Milan e Gonzalo Higuain attendono di conoscere la decisione della Corte sportiva d’appello in merito alla Squalifica di due giornate Si è conclusa a Roma l’udienza presso la Corte sportiva d’appello dell’attaccante del Milan, Gonzalo Higuain, a cui è stata inflitta una Squalifica di 2 giornate nel match di campionato contro la Juventus. Il club rossonero e il giocatore argentino hanno avanzato ricorso nella ...

Corsport : il Milan non vuole riscattare Higuain : Un enorme caso di mercato Il Corriere dello Sport sgancia una possibile bomba di calciomercato su Gonzalo Higuain. Il centravanti argentino, evidentemente, non trova pace, non riesce a trovare una sua dimensione. Neanche al Milan, perché il club rossonero non sarebbe più disposto a versare alla Juventus i 36 milioni che renderebbero definitivo il suo trasferimento. In questo momento, infatti, Higuain è in prestito al Milan dietro pagamento di un ...