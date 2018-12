Coppa del Mondo Sci – Dominio norvegese a Lillehammer! Roethe trionfa nella 15km | solo De

Coppa del Mondo Combinata Nordica – Pittin vola nella Mass Start di Lillehammer : l’azzurro è 4° nel fondo : Alessandro Pittin vola nella Mass Start di Lillehammer: è quarto nel fondo. Bravi anche Buzzi e Costa Il ritorno della Mass Start nella Coppa del Mondo di Combinata Nordica per ora sorride agli azzurri. nella prova di fondo di 10 km a Lillehammer, Alessandro Pittin ha chiuso al quarto posto a soli 14 secondi netti dal norvegese Magnus Krog e dietro i due tedeschi Fabian Riessle ed Eric Frenzel, secondo nella Gundersen di venerdì. Bravi ...

Sci – Coppa del mondo di slittino artificiale : Fishcnaller 8° - vittoria a Kindl : Coppa del mondo di slittino artificiale, Dominik Fischnaller si è classificato ottavo nel singolo maschile di Whistler Seconda vittoria in tre gare per Wolfgang Kindl nella Coppa del mondo di slittino artificiale. L’austriaco si è imposto nel singolo maschile di Whistler, dove ha realizzato il miglior tempo in entrambe le manches fissando il cronometro sul tempo di 1’39″774, sufficiente per mettersi alle spalle il ...

Sci di fondo - Classifica Coppa del Mondo maschile 2019 : Federico Pellegrino scivola in nona posizione : Seconda tappa del Lillehammer Triple ed ecco che Didrik Toeseth irrompe nella top ten della Classifica generale della Coppa del Mondo di sci di fondo, salendo in ottava posizione con 80 punti, uno in più di Federico Pellegrino, a secco oggi e sceso dalla settima alla nona piazza. Guadagna due punti ma perde quattro posizioni Francesco De Fabiani, mentre non vanno a punti gli altri italiani impegnati in Norvegia. Classifica generale Coppa del ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : dominio norvegese nella 15 km tl maschile. Roethe batte Toenseth - tra gli azzurri solo De Fabiani a punti : Doppietta norvegese nella seconda delle tre prove del Lillehammer Triple, minitour della Coppa del Mondo di sci di fondo che si concluderà domani con una gara pursuit in tecnica classica: oggi nella 15 km tl con partenze ad intervalli vittoria di Sjur Roethe sul connazionale Didrik Toenseth. Terzo il russo Denis Spitsov, mentre tra gli italiani solo Francesco De Fabiani va a punti. Nelle prime fasi di gara ovviamente tempi molto simili, per ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 in DIRETTA : Johaug in trionfo nella 10 km femminile - nella 15 km maschile battaglia in arrivo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare di Coppa del Mondo di sci di fondo di sabato 1 dicembre. Dopo l’esordio di ieri con le sprint (e con la vittoria al maschile del nostro Federico Pellegrino), oggi entra nel vivo il Lillehammer Triple della Coppa del Mondo di sci di fondo con le gare distance a tecnica libera: si parte alle ore 10.30 con la 10 km femminile, mentre alle ore 12.15 si disputerà la 15 km maschile. Tra i ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : confermato il quartetto Elite nella staffetta mista - Bormolini e Sanfilippo nella single mixed : La FISI (fisi.com) ha annunciato la composizione delle staffette azzurre che che prenderanno parte domenica 2 dicembre alle prime due prove di Coppa del Mondo a Pokljuka, in Slovenia. Il programma di gare della prima giornata prevede la single mixed alle ore 12.00 e la staffetta mista alle ore 14.30, entrambe saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport e via streaming su www.Biathlon-world.com. Lo staff tecnico guidato dal direttore tecnico ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2018-2019 - la graduatoria femminile dopo la 10 km a tl di Ruka : Cambia piuttosto radicalmente, rispetto a ieri, la Classifica di Coppa del Mondo di sci di fondo femminile 2018-2019. Sebbene sia sempre in testa Yulia Belorukova, le si avvicina moltissimo, con la vittoria di oggi, Therese Johaug. Di seguito le prime dieci posizioni e il posizionamento delle italiane: Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 2018-2019 femminile 1. Yulia Belorukova (RUS) 168 2. Therese Johaug (NOR) 150 3. Charlotte Kalla (SWE) 149 4. ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : Therese Johaug ancora in vetta - sua la 10 km tl. Sul podio Andersson e Kalla : Therese Johaug dimostra in casa propria, a Lillehammer, che le prestazioni di Ruka non sono state un caso: per la norvegese arriva il secondo successo in questa stagione. Dopo la 10 km a tecnica classica in Finlandia, stavolta la sette volte campionessa del Mondo ha conquistato la 10 km a tecnica libera facendo fermare il cronometro sul tempo di 26’22″4. Secondo posto per la svedese Ebba Andersson, che a 22 anni dimostra di voler ...

Skicross - si avvicina l’opening di Val Thorens : dodici azzurri al lavoro a Pitzal in vista della Coppa del Mondo : Skicross, in dodici a Pitztal per l’ultimo raduno prima dell’inizio della Coppa del Mondo in Val Thorens La Nazionale di Skicross preparerà a Pitztal, in Austria, l’opening di Coppa del Mondo che si terrà sabato 8 dicembre in Val Thorens. Nella località dove molti hanno già gareggiato in Coppa Europa, gli azzurri convocati dal direttore sportivo Cesare Pisoni lavoreranno da domenica 2 a giovedì 6 dicembre con il tecnico ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : Magnus Krog vince il segmento di fondo della Mass Start. Quarto Alessandro Pittin - bene anche Raffaele Buzzi : Il norvegese Magnus Krog vince il segmento di fondo della Mass Start del Lillehammer Tour, specialità che torna nelle Coppa del Mondo di Combinata nordica dopo quasi 10 anni. Per quanto riguarda i colori azzurri, grande protagonista Alessandro Pittin, che chiude Quarto, e si rivede finalmente nelle posizioni che contano anche Raffaele Buzzi, 12° con una gara in progressione. I risultati di questa prova verranno poi convertiti in punti per il ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo - Viviani non trascina l'Italia : male il quartetto azzurro nell'Omnium : Il rientro di Elia Viviani nel quartetto azzurro dell'Omnium alla prova di Coppa del Mondo di Berlino non basta: male gli azzurri, meglio le ragazze La Coppa del Mondo di Ciclismo su pista non inizia con il piede giusto per Elia Viviani e colleghi. Il quartetto azzurro, impegnato ieri nella prova dell'Omnium a Berlino, non ha dato l'esito sperato, facendo ...

Il Camerun non ospiterà la Coppa d’Africa del 2019 a causa dei ritardi nell’organizzazione : La confederazione calcistica africana (CAF) ha revocato l’assegnazione dell’organizzazione della Coppa d’Africa del 2019 al Camerun dopo i ritardi rilevati nella costruzione di stadi e infrastrutture necessarie allo svolgimento del torneo. La CAF ha motivato la sua decisione citando anche

