Conte | “Se necessario metteremo la fiducia sulla legge di bilancio”

Dl sicurezza - Conte : “Se necessario - metteremo la fiducia” : Esattamente come avvenuto durante il passaggio al Senato, l'esecutivo potrebbe arrivare a porre la questione di fiducia sul dl sicurezza anche a Montecitorio. Questo pomeriggio, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti, ha dichiarato: "La fiducia sul decreto sicurezza sarà messa solo se necessario, ma al momento non é all'ordine del giorno", ammettendo dunqu.Continua a leggere

Conte : “Se la crescita sarà inferiore alle previsioni faremo tagli alla spesa pubblica” : Parlando dell'emendamento al ddl Anticorruzione sulla sospensione della prescrizione dopo il primo grado di giudizio, Conte ha sottolineato: "La riforma della prescrizione è sacrosanta. Vedrà che esprimeremo una piena condivisione. Nel contratto M5S-Lega si sono impegnati a rivedere la prescrizione con una riforma efficace".Continua a leggere

Manovra - Di Maio : “2 - 4% non cambierà - siamo uno Stato sovrano”. Conte : “Se spread resta alto è un problema” : “Io non credo che si debba parlare di cambiare la Manovra sul tema del 2,4% del deficit, per due motivi: uno perché manteniamo le promesse, due perché siamo uno Stato sovrano”. Il governo non intende rivedere le sue posizioni dopo la bocciatura Ue sulla legge di bilancio. A ribadirlo oggi è Stato il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio interviStato da Radio 24. Ieri sera a “Porta a porta” il ministro ...

I timori di Conte per lo spread : “Se sale - il sistema non regge” : In una giornata che non finisce più Giuseppe Conte si ritaglia qualche minuto per ammirare le tele del Tiepolo e del Settecento veneto ospitate al primo piano del museo Puskin di Mosca . Qui si fa intervistare dall’agenzia russa Tass in mezzo alla mostra che presto traslocherà a Vicenza, prima di appartarsi per leggere le dichiarazioni preoccupate ...

Legittima difesa - ok al Contestato articolo 1 : “Sempre proporzionata all'offesa” : L'aula del Senato ha approvato i nove articoli che compongono il ddl sulla Legittima difesa: ecco cosa cambia per gli...

Tap - Conte convoca M5s per la decisione finale. I movimenti contro il gasdotto : “Se non c’è stop - dimettetevi” : Il giorno della chiarezza sul gasdotto Tap è arrivato e porta in grembo una bufera, in ogni caso: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato per oggi pomeriggio i rappresentanti istituzionali pugliesi del M5s e il sindaco di Melendugno (Lecce), Marco Potì. Dopo il Consiglio dei Ministri sulla manovra, intorno alle 19, a Palazzo Chigi verrà comunicata la posizione ufficiale del governo sul metanodotto in costruzione nel Salento. In ...

Conte lancia il Reddito di Cittadinanza “su base geografica”/ “Se fatto male è come un sussidio assistenziale” : Premier Conte lancia il Reddito di Cittadinanza "su base geografica": ultime notizie, "se fatto male il provvedimento verrebbe inteso come un sussidio assistenziale"(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 16:13:00 GMT)

Governo incontra le partecipate - Conte : “20 - 7 miliardi di investimenti in tre anni”. Salvini : “Senza Fornero migliaia di assunzioni” : “Abbiamo un piano di investimenti aggiuntivi, rispetto a quelli programmati, per il prossimo quinquennio: stiamo parlando di 15 miliardi in più, che potrebbero arrivare a 20 se riuscissimo a realizzare tutta la semplificazione burocratica e le riforme strutturali”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando con i giornalisti dopo la cabina di regia con le aziende controllate. “Stiamo parlando di 20,7 miliardi per il ...

Maltempo - alluvione in Calabria - Conte : “Seguo con apprensione la situazione” : “Seguo con apprensione l’evolversi degli eventi in Calabria dopo l’ondata di Maltempo che ha colpito alcune aree della regione. Sono in contatto costante con il Capo del @DPCgov Angelo Borrelli che si sta recando sul posto per monitorare la situazione“: lo scrive su Twitter il premier Giuseppe Conte. L'articolo Maltempo, alluvione in Calabria, Conte: “Seguo con apprensione la situazione” sembra essere il primo su Meteo ...

