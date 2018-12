Conte: accordo Parigi è stella polare

: Oggi Conte ha detto che 'non c'è nessuna presunta disobbedienza alle regole comuni'. Peccato che il ministro Tria a… - CottarelliCPI : Oggi Conte ha detto che 'non c'è nessuna presunta disobbedienza alle regole comuni'. Peccato che il ministro Tria a… - edopatriarca : #MigrationCompact Governo delle barzellette.Conte è d’accordo, Salvini smentisce, Castelli non sa. Ormai non c’è l… - civati : La parola del premier quanto vale, si chiedeva oggi il @Corriere? A sentire Salvini, che lo ha smentito in aula su… -

"Non possediamo il Pianeta, ma ne siamo custodi e abbiamo una responsabilità nei confronti dei nostri figli e nipoti a cui consegneremo questo Pianeta". Lo dice il premierintervenuto al G20 di Buenos Aires, ricordando le recenti emergenze ambientali costate care all'Italia in termini di vite umane. L'diresta "la" per i cambiamenti climatici, ha aggiuntosottolineando che, nel rispetto dell', dal 2025 l'Italia non produrrà più energia utilizzando il carbone.(Di sabato 1 dicembre 2018)