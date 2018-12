Confindustria | Boccia accusa il governo | ' Certe misure sono ostili alla crescita'

Boccia ha spiegato perché la manovra non piace a Confindustria : ... delle grandi opere, delle infrastrutture e della crescita, è un messaggio che deve far riflettere e che viene da tutti i protagonisti dell'economia'. 'Manifestazione di Torino e flessione del Pil ...

Manovra - Confindustria : imbarazzante - non la boccia solo la Ue : Bisogna lavorare su piani di medio termine, riequilibrare la Manovra tra i fili di Governo e quelli della crescita perchè sulla crescita siamo debolissimi; il rallentamento dell'economia globale, il ...

Boccia : Confindustria in piazza? Per ora no - ma se ci provocano... : Roma, 20 nov., askanews, - Confindustria in piazza contro la manovra economica? 'Speriamo di non arrivarci mai. Se qualcuno poi ci provoca, alla fine, è un'opzione che dobbiamo valutare. Speriamo di ...

Manovra - Boccia (Confindustria) : “Insufficiente - stime troppo ambiziose”. E su reddito cittadinanza : “No derive assistenzialistiche” : “Il governo Conte stima la crescita per il 2019 all’1,5% come effetto della Manovra, ma riteniamo questa stima troppo ambiziosa. Con il rischio di rendere non sostenibili gli obiettivi del contratto”. Così, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, nel corso di un’audizione alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. Il giudizio di Boccia sulla Manovra è negativo: “Raggiungere il livello di crescita ...

Economia : Boccia - Confindustria - a 'Quotidiano Nazionale' - mobilitazione a partire dal nodo Tav : Roma, 02 nov 08:56 - , Agenzia Nova, - "Il malessere dei nostri associati è forte, i risultati in termini di previsioni purtroppo non aiutano, la posizione sulla Torino-Lione... , Res,

Confindustria Umbria : il cambiamento tema centrale dell'assemblea annuale. Ospite il presidente Vincenzo Boccia : Martedì 6 novembre 2018 ore 17 teatro Lyrick di Assisi , UMWEB, Perugia. Sarà il presidente di Confindustria Umbria Antonio Alunni ad aprire l'assemblea annuale delle imprese associate in programma ...

Boccia - Confindustria : «Se non si cresce è colpa esclusiva di questo governo» : «C'e una divergenza di spiegazioni economiche in questo governo su cui bisogna cominciare a chiarire sul fato che se i risultati della crescita non ci saranno nei prossimi mesi é...

Boccia - Confindustria : 'Se non si cresce è colpa esclusiva di questo governo' : Il rallentamento dell'economia globale in funzione dei dazi degli Usa, e del rallentamento complessivo della maggiore capacità di competizione industriale a partire dalla Cina, sono segnali che ...

Manovra - Boccia - Confindustria - : siamo arrabbiati - non si governa fregandosene dello spread : 'Non permetteremo a nessuno di scipparci il futuro'. A scandirlo è stato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che, parlando al convegno sul digitale di Anitec-Assinform, ha sottolineato ...

Confindustria - Vincenzo Boccia : "L'aeroporto di Bergamo è simbolo di eccellenza" : L'economia bergamasca è considerata tra le economie eccellenti, e questo Aeroporto sta per diventare tra i primi in Italia. Anche questo è un simbolo di eccellenza? "Si è sicuramente un simbolo di ...

Confindustria - Boccia al Governo : : Cioè partirebbe dagli effetti sull'economia reale, ma per farlo occorrerebbe spiegare bene qual è il fattore di crescita che è in questa manovra, che a oggi non è chiaro". PAROLA D'ORDINE CRESCITA - ...

Boccia - Confindustria - : 'Ora il governo corregga la manovra' : Roma, 20 ott., askanews, - Dopo il declassamento di Moody's la sfida per il governo è puntare sulla crescita, correggendo la manovra. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a ...