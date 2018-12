Concorso educatori e istruttori amministrativi a Napoli | direttori bibliotecari a Brescia

Concorso per biologi a Catania - educatori a Ferrara e assistenti sociali nel napoletano : In Gazzetta Ufficiale n°91 di venerdì 16 novembre sono stati resi noti nuovi concorsi pubblici, per il ruolo professionale di biologo, educatore professionale e assistente sociale. I bandi, con scadenza fissata tra la fine di novembre e metà dicembre verranno espletati, presso l'AO Garibaldi di Catania (per biologo), l'Azienda Servizi alla Persona del Delta Ferrarese di Codigoro (per la professione di educatore) e presso il Comune di San Giorgio ...