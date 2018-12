Con le politiche sull' immigrazione di questo Governo nel 2040 l' occupazione sarà distrutta

Le ragioni politiche dietro la frase di Renzi sulle 'scuse dovute' a BerlusConi : Non ha destato grande sorpresa dentro FI la decisione di Matteo Renzi di 'sdoganare' in qualche modo il Cavaliere . 'Amici lo dico forte: la sinistra italiana che oggi sta zitta su Salvini dovrebbe ...

Le ragioni politiche dietro la frase di Renzi sulle 'scuse dovute' a BerlusConi : Non ha destato grande sorpresa dentro FI la decisione di Matteo Renzi di 'sdoganare' in qualche modo il Cavaliere. "Amici lo dico forte: la sinistra italiana che oggi sta zitta su Salvini dovrebbe chiedere scusa a Berlusconi. Rispetto alle norme ad personam di Salvini Berlusconi era un pischello", ha spiegato ieri. L'ex segretario dem, riferiscono fonti azzurre, in questi giorni ha avuto diversi contatti con ...

Le politiche climatiche produCono vantaggi eConomici e occupazionali : L'UNEP ha appena pubblicato il suo Rapporto "Emissions Gap 2018" nel quale documenta che complessivamente a livello mondiale i paesi non stanno adottando le misure necessarie per attuare l'Accordo di Parigi del 2015 sul clima.Le emissioni mondiali di gas serra hanno raggiunto 53,5 miliardi di tonnellate di CO2equivalente. Sembravano entrate in una fase di stabilizzazione fino al 2016, ma nel 2017 e anche nel 2018 sono di nuovo aumentate. Per ...

Tria : 'Manovra incentiva la crescita ma non andrà Contro le politiche dell'Ue' : 'Non divergere dalle regole europee' è una 'necessità' , perché altrimenti ci sarebbero 'effetti negativi sulla crescita e sulla politica espansiva, facendo aumentare il costo di finanziamento del ...

Alcune Conseguenze politiche del decreto Sicurezza che riguardano 5 Stelle e Lega : Adesso, la cronaca nera in Italia, almeno secondo Salvini, non è più un problema... nessun reato è più elencato sulla sua pagina Facebook. È bastato che pubblicasse il decreto Sicurezza per far sì ...

Draghi avverte sul rischio Contagio : "Politiche insostenibili mettono a rischio altri Paesi" : Le "politiche interne insostenibili" sui conti pubblici espongono l'area dell'euro a rischi di contagio capaci di minare "la coesione" dell'unione economica e monetaria, ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, in audizione a Bruxelles in commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo. L'eurozona, dice Draghi, "può essere esposta ai rischi derivanti da politiche interne insostenibili che comportano livelli ...

Cara Rousseau - non parlate in politichese - vi sfido Con algoritmi trasparenti : Cara Rousseau, non parlare politichese. Vi sfido con algoritmi trasparenti. L'Associazione Rousseau ringrazia me per l'attenzione e io ringrazio loro per la lunga risposta a una sfida che era e resta culturale. Non mi sarei mai aspettato però una risposta in politichese. Ho dichiarato in una lunga diretta Facebook da Milano sul giornale online Affari Italiani che il 15 Dicembre a Roma smonteremo e rimonteremo la piattaforma Rousseau per ...

Progettazione - partecipazione - dialogo Con le altre forze politiche. L'Intervista a Roberto Gambino : In questi mesi di attività siete riusciti a bucare la diffidenza e la sfiducia diffusa dei cittadini nei confronti della politica? Stiamo intercettando tanti cittadini che sono disillusi rispetto a ...

Sanità - Ocse : in Ue sono evitabili 1 - 2 milioni di morti l'anno Con migliori politiche di salute pubblica : "Anche se l'aspettativa di vita nell'Ue è tra le più alte alte al mondo non possiamo riposare sugli allori" ha commentato Vytenis Andriukaitis, commissario Ue alla salute. "Molte vite potrebbero ...

Google vara le regole per Controllare le pubblicità politiche alle elezioni europee : ... come la registrazione, nel caso dei partiti politici o, in caso di privati cittadini, il numero di passaporto e la nazionalità, per evitare annunci da Russia, Cina o altre parti del mondo,. non ...

Rischio sismico : a Palermo un Convegno su fragilità del territorio e politiche di prevenzione : Rischio sismico e fragilità del nostro Paese. Questi i temi del convegno che si terrà domani nella Sala Mattarella di Palazzo dei Normanni a Palermo e che trova spunto da un volume pubblicato dalla SIGEA – Società Italiana di Geologia Ambientale che raccoglie 41 articoli ad opera dei maggiori esperti italiani in Rischio sismico. Il volume “Rischio sismico in Italia: analisi e prospettive per una prevenzione efficace in un paese ...

Tra Brexit - crescita più debole - tensioni geopolitiche Moody's stima peggioramento Condizioni globali credito : "Le condizioni globali del credito si indeboliranno nel 2019". E' quanto ritiene Moody's, che ha motivato il suo parere con il rallentamento della crescita e l'aumento dei rischi.

Anche Conte Contro Moscovici "Stop a valutazioni politiche" : Moscovici ora finisce nel mirino Anche di Giuseppe Conte. Dopo esser stato bersagliato dalle critiche dei due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il commissario europeo agli Affari economici e monetari diviene oggetto

Italia-Ue : premier Conte - da Moscovici dichiarazioni politiche inappropriate per un commissario europeo : "Mi aspetto da un commissarino europeo che ci sia molta cautela nelle dichiarazioni che hanno una chiara incidenza e coloritura politica", ha aggiunto il capo del governo italiano. "Non voglio ...