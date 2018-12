Como | giro di vite contro spaccio e furti | un arresto e nove esplusioni

Il Giro d'Italia ricalcherà il tracciato del 'Lombardia'. La tappa Ivrea- Como sarà la più lunga dell'edizione 2019 : I dettagli del 102° Giro d'Italia " competizione sportiva organizzata da Rcs Sport sono stati illustrati oggi pomeriggio durante una cerimonia che si è svolta nella sede Rai di via Mecenate a Milano.

Giro di Lombardia 2018 - l’orario d’inizio e i passaggi nelle cittadine di Bergamo e Como . Il programma completo : Sabato 12 ottobre si disputerà Il Giro di Lombardia 2018 , Classica Monumento di ciclismo che scatterà da Bergamo alle ore 10.30. Vediamo nel dettaglio la cronotabella e la planimetria, conosciamo nel dettaglio dove passeranno i ciclisti. il chilometro 0 è posto in via San Bernardino all’altezza della strada statale 42 dove il gruppo passerà alle ore 10.35 dopo un piccolo trasferimento, a quel punto mancheranno 241 chilometri al traguardo. ...

Giro di Lombardia 2018 : il percorso ai raggi X. 241 km da Bergamo a Como : Ghisallo - Muro di Sormano e Civiglio decisivi : Da Bergamo a Como, 241 km di battaglia per conquistare la 112ma edizione del Giro di Lombardia. L’ultima Classica Monumento della stagione offrirà anche quest’anno spettacolo, visto il percorso duro e i tanti big al via, dal nostro Vincenzo Nibali, pronto a bissare il successo dello scorso anno ad Alejandro Valverde, che cercherà di mettere subito il proprio sigillo in maglia iridata. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio cosa attende i ...