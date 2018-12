Commercio | Bologna diventa la capitale del neuromarketing

dire

: RT @Agenzia_Dire: E il guru del #neuromarketing ammette: 'Come difendere la propria #privacy? Disconnettendosi totalmente dalla rete' @eata… - Nibbionero : RT @Agenzia_Dire: E il guru del #neuromarketing ammette: 'Come difendere la propria #privacy? Disconnettendosi totalmente dalla rete' @eata… - Agenzia_Dire : E il guru del #neuromarketing ammette: 'Come difendere la propria #privacy? Disconnettendosi totalmente dalla rete'… - SabinaMagalotti : #parte #finale Ciò che Scegli oggi cambierà il tuo domani Il #piccolo #commercio è il #cuore ?? della nostra amat… -

(Di sabato 1 dicembre 2018) A dirlo non è un mediattivista o un rivoluzionario antisistema, ma Martin Lindstrom, l'esperto dicelebre in tutto il mondo proprio per aver sviluppato l'importanza degli small data, ...