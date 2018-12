Come velocizzare Internet su iPhone

Ecco Come MediaTek prova a velocizzare gli aggiornamenti Android dei suoi device : GSM Express è un'iniziativa avviata lo scorso anno con l'obiettivo di accelerare i processi di certificazione per i produttori che utilizzano i processori MediaTek L'articolo Ecco come MediaTek prova a velocizzare gli aggiornamenti Android dei suoi device proviene da TuttoAndroid.

Come velocizzare iPhone : I vecchi iPhone e iPad si rallentano con il passare del tempo, è un dato di fatto e ci sono diversi motivi perché questo avviene. Il primo da tutti è da ricercare nella batteria. Vai in Impostazioni -> Batteria -> Salute batteria e assicurati che iOS non stia limitando le prestazioni del tuo dispositivo. Se è così, il primo passo da fare per velocizzare il nostro iPhone è quello di sostituire la batteria. Ma, supponendo che la batteria ...