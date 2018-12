Come si chiama la parte bianca della buccia degli agrumi? E che c’entrano i corpi celesti?

X Factor 2018 - gaffe imbarazzante di Mara Maionchi : “Come ca** si chiama questa?” : Un piccolo lapsus può capitare a tutti ma, quando capita in certi momenti, diventa davvero imbarazzante. Ne sa qualcosa Mara Maionchi, che ha fatto una gaffe al momento dell’eliminazioni nel sesto Live di X Factor 2018. “Se devo eliminare qualcuno elimino Naomi“, ha detto. A quel punto tra pubblico e giudici è calato il silenzio più assoluto dato che a rischio eliminazione c’erano solo Sherol e Leo Gassman. In quel ...

X Factor - Mara Maionchi : «Come ca..o si chiama questa». Lo scivolone sulla concorrente - risate in studio : Mara Maionchi è la vera regina di X Factor : la settimana scorsa ci ha fatto sorridere con una reazione esagerata e soddisfatta per il suo cantante Anastasio mentre nell'ultima puntata del programma ...

'Come ca..o si chiama questa' - gaffe di Mara Maionchi a X Factor su una concorrente : risate in studio : Mara Maionchi è la vera regina di X Factor: la settimana scorsa ci ha fatto sorridere con una reazione esagerata e soddisfatta per il suo cantante Anastasio mentre nell'ultima puntata del...

Francia - chiamano il figlio “Griezmann Mbappé” Come i calciatori. Il Comune si rivolge al Tribunale degli affari familiari : L’amore per la nazionale dei Blues – fresca vincitrice del secondo Mondiale della sua storia in Russia – ha portato una coppia francese residente nel Comune di Brive-la-Gaillarde, nel centro della Francia, a decidere di chiamare il primo figlio, nato nel mese di novembre, “Griezmann Mbappé”, usando i cognomi dei due giocatori più rappresentativi della squadra di Deschamps. Un vicenda che, dopo la segnalazione del ...

Guerre Stellari polacche : Come il primo bambino polacco è stato chiamato Yoda - : Dopo una lunga battaglia, l'Ufficio del registro civile di Varsavia ha permesso ai genitori di un figlio di 4 anni di chiamarlo Yoda. Lo ha dichiarato il padre del ragazzo sul suo profilo Facebook. "...

Striscia la notizia - non risparmiano neanche Alfonso Signorini : il nomignolo spudorato - Come lo chiamano : Le frecciatine nei confronti degli inquilini del Grande Fratello Vip , e in particolare di Francesco Monte , da parte dei due conduttori di Striscia la notizia , Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio , sono ...

Pomeriggio 5 - la figlia 13enne di Maria Monsè contro Alessandro Cecchi Paone : 'Come ti chiamano i miei amici' : 'Attrice nana o adulto truccato da bambino'. Alessandro Cecchi Paone definì così la figlia di Maria Monsè , la piccola Perla Maria , suscitando sconcerto nella casa del Grande Fratello Vip e tra i ...

Rocco Siffredi contro Mario Adinolfi : 'So cosa desideri segretamente - chiamami'. Come lo brutalizza : 'Io penso che lui abbia un grosso desiderio...lui vuole che io lo inc**i'. Con queste parole Rocco Siffredi risponde alle critiche lanciate dal leader di Popolo della famiglia Mario Adinolfi . Il ...

In arrivo la nuova Jeep di Fca - si dovrebbe chiamare Gladiator Come un modello storico : Per conoscere il nome definitivo del nuovo pick up della Jeep si dovrà aspettare il Salone dell'Auto di Los Angeles, in programma dal prossimo 26 al 29 novembre. Con ogni probabilità, però,questa vettura davvero importante per tutto il Gruppo Fca alla fine non si chiamerà Scrambler, nome ventilato nei mesi scorsi. Qualche giorno fa un forum di appassionati Jeep ha diffuso le prime foto ufficiali e avanzato una nuova ipotesi di naming. Lo stesso ...

Ape social 2018 ultima chiamata Inps - scadenza 30 novembre : Come fare : ultimatum per i lavoratori che intendono pensionarsi in deroga ai requisiti pensionistici ordinari (pensione di vecchiaia) con l’Ape social 2018. Infatti, il 30 novembre 2018 scade l’ultimo giorno utile per richiedere all’Inps la certificazione dei requisiti d’accesso all’anticipo pensionistico 2018. Il termine rappresenta la terza e ultima finestra temporale prevista dall’Inps, alla quale si può accedere se i potenziali beneficiari non hanno ...

Gb - condannata coppia neo-nazi che ha chiamato il figlio Come Hitler - : I due avevano scelto "Adolf" come secondo nome del loro neonato. Sono stati riconosciuti appartenenti al gruppo di ultradestra National Action. Durante il processo sono state mostrate foto dell'uomo ...

Ecco Come i principini George e Charlotte chiamano nonno Carlo : C’è un amore più forte di quello dei nonni per i propri nipotini? Forse no e non fanno eccezione i reali. Anche Carlo d’Inghilterra, futuro re, adora trascorrere il tempo con i figli di William (che fra qualche mese daranno il benvenuto al cuginetto, il primogenito di zio Harry e zia Meghan Markle). L’unico rammarico, riporta Vanity Fair, è non sapere quanto tempo ancora potrà stare dietro all’energia dei piccoli. Sta per compiere 70 anni il ...

"Mi chiamano cacca a scuola perché sono nera"/ Video - bimba al padre : "Voglio essere bianca Come gli altri" - IlSussidiario.net : "A scuola mi chiamano 'cacca' perché sono nera": Video sfogo choc di una bimba con il padre. "Voglio essere bianca come gli altri"

Claudio Marchisio racconta l’addio alla Juventus : “un giorno mi chiamarono i dirigenti - ecco Come andò” : Claudio Marchisio si è trasferito in Russia per sposare il progetto dello Zenit dopo l’addio estivo alla Juventus di Allegri “Ero pronto a questo perché la trattativa stava andando avanti da un bel po’ di tempo. Ero consapevole di dover lasciare il club e dopo l’allenamento un giorno i dirigenti bianconeri mi hanno contattato e nel giro di poche ore abbiamo finalmente deciso”. Claudio Marchisio ha raccontato il suo addio alla ...