Come il turismo è diventato il settore del momento nel tech

(Di sabato 1 dicembre 2018) (Foto: Milos Bicanski/Getty Images) Il mondo dell’e-commerce è dominato da Amazon, quello da social network da Facebook (e le sue controllate), quello dello streaming da Netflix e quello del ride-sharing da Uber. Insomma, l’universo digitale – che fino a pochi anni era un territorio praticamente vergine – inizia a essere saturo. Ma sicnella Silicon Valley chi si ferma è perduto, i venture capitalist sono costantemente alla ricerca di nuovi settori da finanziare; nella speranza, un giorno, di replicare i guadagni stratosferici di Peter Thiel, capace di trasformare i 500mila dollari investiti in Facebook nel 2004 in oltre un miliardo di dollari di guadagni.Negli ultimi anni, la parola magica per chi sperava di trasformare in oro tutto ciò in cui ha investito ha avuto soprattutto un nome: blockchain; la tecnologia del registro distribuito alla base dei bitcoin. Dai 700 ...