Combinata nordica | Coppa del Mondo Lillehammer 2018 | Magnus Krog vince il segmento di

Combinata nordica - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : Jarl Magnus Riiber batte Eric Frenzel nella prima Gundersen. Samuel Costa è 12° - Alessandro Pittin 15° : Con un finale spettacolare il norvegese Jarl Magnus Riiber fa sua la prima Gundersen del Lillehammer Tour, secondo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo di Combinata nordica. Il 21enne scandinavo, dopo il secondo posto nella gara inaugurale a Ruka, conquista il secondo successo individuale nel circuito dopo quello di Oslo 2016 e balza al comando della classifica generale. Nel salto dal trampolino normale HS98 ha fatto la differenza ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : Riiber si aggiudica il PCR - molto bene gli italiani : Seconda tappa per la Coppa del Mondo di Combinata nordica: ci si sposta verso la Norvegia, precisamente a Lillehammer. Oggi è andato in scena il Provisional Competition Round dall’HS98: da domani a domenica invece tre gare in tre giorni. Ad aggiudicarsi la prova odierna è stato il padrone di casa Jaarl Magnus Riiber: miglior distanza di giornata con 97,5 metri. Seguono, molto vicini in una classifica abbastanza corta, il teutonico Terence ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2019 : domani inizia il Lillehammer Tour - la Mass Start torna nel circuito dopo 10 anni : domani prenderà il via il Lillehammer Tour, secondo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo di Combinata nordica. dopo Ruka, i migliori atleti del Mondo andranno nella località norvegese per un fine settimana ricco di gare, al termine del quale potremo avere già delle indicazioni importanti sui pretendenti alla vittoria della sfera di cristallo. Il programma delle gare prevede due Gundersen, la prima con salto dal trampolino normale HS98 e ...

Combinata nordica - tre gli italiani presenti nella tappa di Lillehammer : si tratta di Buzzi - Costa e Pittin : Tre gare di Coppa del Mondo di scena a Lillehammer, confermata la presenza di Pittin, Costa e Buzzi Confermato il tris di italiani per il secondo appuntamento con la Coppa del mondo di Combinata nordica in programma Lillehammer. nella località norvegese si disputeranno due Gundersen con formati diversi (venerdì 30 novembre sul trampolino HS98 con 5 km di fondo e domenica 2 dicembre sul trampolino HS140 con 10 km di fondo), intervallate ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : programma - orari e tv : Da giovedì 29 novembre a domenica 2 dicembre si svolgerà il Lillehammer Tour, seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo 2018-2019 di Combinata nordica. La località norvegese ospiterà un fine settimana ricco di gare, che potrà dare già delle indicazioni importanti su quali saranno i pretendenti alla Coppa di cristallo per questa stagione. Il programma si aprirà giovedì 29 alle 18.00 con il Provisional Competition Round. Venerdì 30 si ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Ruka 2018 : dominio totale della Germania - battuto il Giappone : Va alla Germania la prima staffetta HS142/4×5 km per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica 2018: in Finlandia, in quel di Ruka, i teutonici hanno dominato in lungo e in largo sfruttando una superiorità dal punto di visto qualitativo davvero incredibile nel fondo. I teutonici, campioni olimpici in carica, con un super quartetto formato da Geiger, Riessle, Frenzel e Rydzek, sono andati a ricucire subito lo strappo (circa un ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Ruka 2018 : Giappone in testa dopo il salto nella staffetta - Germania ad inseguire : Si è concluso il segmento di salto per quanto riguarda la prima staffetta della stagione per la Coppa del Mondo di Combinata nordica. A Ruka, in Finlandia, al

Combinata nordica - Coppa del Mondo Ruka 2018 : Giappone in testa dopo il salto nella staffetta - Germania ad inseguire : Si è concluso il segmento di salto per quanto riguarda la prima staffetta della stagione per la Coppa del Mondo di Combinata nordica. A Ruka, in Finlandia, al comando nettamente il Giappone: i nipponici sono i grandi favoriti per il successo ma dovranno stare attenti nel fondo alle rimonte degli avversari. Nagai, Yamamoto, Akito e Yoshito Watabe: questo il quartetto dei Giapponesi (tutti prevalentemente saltatori, dunque favoriti in questa ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Ruka 2018 : Mario Seidl vince la prima Gundersen della stagione - 26° posto per Samuel Costa : L’austriaco Mario Seidl si impone a Ruka (Finlandia) e vince la prima Gundersen stagionale della Coppa del Mondo di Combinata nordica. A 25 anni Seidl centra così la sua prima vittoria in carriera nel massimo circuito. Un risultato costruito in gran parte con il perfetto salto dal trampolino, visto che nel segmento di fondo l’austriaco ha potuto limitarsi ad amministrare i 57” di margine nei confronti del norvegese Jarl Magnus Riiber, che ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Ruka 2018 : il vento domina nel salto. Mario Seidl al comando - che sfortuna per Pittin : È il vento, che aveva già costretto ad annullare il PCR di ieri, il grande protagonista dell’esordio della Coppa del Mondo di Combinata nordica in quel di Ruka. Sulle nevi finlandesi è andato in scena il segmento di salto sul trampolino HS142: tantissime lunghe attese causate dalle fortissime raffiche, ma alla fine la prova è stata completata. In testa alla classifica c’è il forte austriaco Mario Seidl, spesso e volentieri a proprio ...

Combinata nordica – Cancellato il Provisional Competition Round : vento troppo forte a Ruka : forte vento a Ruka, Cancellato il Provisional Competition Round, attese indicazioni sul programma Il maltempo condiziona l’inizio della Coppa del mondo di Combinata Nordica: il forte vento di Ruka ha costretto gli organizzatori a cancellare il Provisional Competition Round del venerdì che era in programma alle 15 ora italiana. Ulteriori indicazioni sul programma della Gundersen saranno date nelle prossime ore. Al momento la ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2019 : forte vento a Ruka - cancellato il Provisional Competition Round odierno : Avvio di stagione complicato per Coppa del Mondo 2018-2019 di Combinata nordica. Infatti il forte vento a Ruka (Finlandia) ha costretto gli organizzatori a cancellare le sessioni di allenamento e il Provisional Competition Round odierni, che avrebbero dato il via alla prima tappa stagionale. In tarda serata verrà comunicato il nuovo programma per la giornata di domani. Il PCR serve proprio a stilare la classifica del salto nel caso dovesse ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2019 : a Ruka la prima tappa stagionale. Akito Watabe favorito - l’Italia punta su Alessandro Pittin : Questo fine settimana a Ruka si svolgerà la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2018-2019 di Combinata nordica. Sarà ancora una volta la località finlandese a dare il via alla stagione del massimo circuito internazionale. Si partirà come di consueto con il Provisional Competition Round (venerdì 23 alle 15.00), in cui l’obiettivo degli atleti sarà quello di entrare nei primi 50 per ottenere la qualificazione alla Gundersen di sabato, ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2019 : le ambizioni dell’Italia. Alessandro Pittin e l’eterno dilemma salto - torna Samuel Costa : Gli azzurri proveranno a lasciare il segno nella nuova stagione della Coppa del Mondo di Combinata nordica, che scatterà venerdì in Finlandia a Ruka. L’Italia nella scorsa stagione centrò nelle gare individuali un secondo e un quinto posto con Alessandro Pittin, ma ora con il ritorno di Samuel Costa e un Raffaele Buzzi in crescita, si può ambire sicuramente a risultati complessivamente migliori. La punta azzurra rimarrà Alessandro Pittin, che lo ...