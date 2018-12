Coca tra le cipolle | autista in manette

Droga : traffico di Cocaina e hashish - quattro arresti nell'Ennese : Con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, sono state eseguite dalla polizia ordinanze di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari per quattro indagati ...

Brescia - 32 trafficanti di droga in carcere : anche i genitori del 14enne fermato con 3 chili di Cocaina nello zaino di scuola : Il minore era stato fermato con tre chili nello zaino di scuola, a casa ne aveva altri 12. Blitz contro tre organizzazioni albanesi, sequestrati 130 chili di stupefacente

Droga : Brescia - sgominato traffico internazionale di Cocaina - 32 arresti : Milano, 22 nov. (AdnKronos) - Operazione antiDroga della Guardia di finanza di Brescia in collaborazione con lo Scico di Roma. Sono 32 i provvedimenti di custodia cautelare in carcere emessi nei confronti dei componenti di tre organizzazioni criminali transnazionali, di matrice albanese, dedite al t

Diventi un tossico - tradisci chi ami! J Ax e i suoi problemi con la Cocaina : In una recente intervista J Ax è tornato a parlare dei suoi problemi – fortunatamente ampiamente risolti, almeno stando a quanto dichiarato all'ex socio di Fedez – avuti in passato con l'abuso di cocaina.-- Il cantante milanese, negli ultimi anni, ha dimostrato di avere una schiettezza sicuramente fuori dal comune nel mondo dello spettacolo, non tirandosi mai indietro ogni qualvolta è stato interpellato sull'argomento – sicuramente non facile, ...

Spice girls - lo strazio di Mel B e il tentato suicidio : 'Andavo a X-Factor sempre fatta di Cocaina' : La Spice Girl Mel B, al secolo Melanie Brown, ha confessato di aver puntualmente sniffato cocaina prima di andare in onda come giudice di X-Factor Uk nel 2014. Nel suo libro autobiografico, l'artista ...

Trova oltre 1 kg di Cocaina per strada e diventa spacciatrice : la nasconde negli ovetti Kinder : Clare Tague, 32enne di Manchester, è stata condannata a sei anni di carcere. La donna aveva spiegato di aver Trovato quella droga in un campo vicino casa e di aver deciso di venderla per ripianare i suoi debiti di gioco, dopo averla nascosta in più parti della sua casa.Continua a leggere

Cocaina - anabolizzanti e cartelli stradali rubati : personal trainer in manette : Spaccata con il furgone rubato, sradicano la cassaforte ma braccati scappano a mani vuote 3 Operaio ferito al collo a Leroy Merlin, la rabbia del Si Cobas: 'Ennesima aggressione di Usb' 4 Multato ...

Cocaina : come l'uso della sostanza si lega ai falsi miti della nostra società : Chi fa uso di Cocaina sembra aprirsi al mondo e agli altri, al più sfrenato edonismo e sembra essere circondato da un alone di potenza. Ovviamente questi falsi miti legati al consumo di Cocaina , che ...

Traffico di Cocaina in Valle d'Aosta - condanne per 28 anni di carcere - AostaOggi.IT : AOSTA. Cinque persone accusate ...

Spaccia Cocaina dalla finestra - in casa nascondeva circa tremila euro : in carcere una 53enne

Sequestrati 26 chili di Cocaina alla barriera di Vipiteno : un arresto : Vipiteno . Le "Fiamme Gialle" del Nucleo Mobile della Compagnia della Guardia di Finanza di Bressanone, nel corso di un servizio finalizzato al controllo economico del territorio svolto alla barriera ...