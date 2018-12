Clima | da domani Cop24 a Katowice Il WWF | ' Il mondo non vuole il caos climatico'

Al via domani la COP24 : leader mondiali - esperti - attivisti si riuniscono per porre un freno ai cambiamenti Climatici : Al via domani, domenica 2 dicembre a Katowice, in Polonia, i lavori della Conferenza delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, COP24: leader mondiali, esperti, attivisti e rappresentanti del settore privato e della comunità locale si riuniranno per individuare le azioni concrete per realizzare gli impegni dell’Accordo di Parigi, siglato in occasione della COP21. L’obiettivo è contenere l’aumento della temperatura media ...

Clima - al via domani la COP24 in Polonia : per il WWF “le trattative devono soddisfare aspettative e speranze” : Da domani, 2 dicembre, i negoziatori di tutti i governi saranno a Katowice, in Polonia, per partecipare alla ventiquattresima Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima, che si svolge subito “dopo la pubblicazione di numerosi e autorevoli report che descrivono gli impatti catastrofici del cambiamento Climatico che già oggi osserviamo, e che saranno sempre maggiori senza un intervento urgente e un potenziamento delle azioni per il Clima. Il ...

Maltempo - Coldiretti : domani a Milano la giornata salva Clima per la spesa degli italiani : Al via la giornata salva clima per la spesa degli italiani con l’apertura del nuovo farmers’ market coperto a Milano dove sarà possibile comperare direttamente dagli agricoltori prodotti a km zero che riducono i trasporti, diminuiscono l’inquinamento e aiutano a combattere l’effetto serra e i cambiamenti climatici che gravi danni stanno provocando al Paese. L’appuntamento è per domani venerdì 9 novembre alle ore 9.30 in via Friuli 10 a Milano ...

Meteo : sono le ultime ore di bel tempo e Clima mite - da domani cambia tutto : Intensa ondata di maltempo in arrivo sull'Italia, tanta pioggia, freddo e vento forte! Obiettivo centro-sud... Meteo / Il vasto anticiclone che da giorni risiede su buona parte dell'Europa...