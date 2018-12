Clima | cattura | stoccaggio e utilizzo del carbonio indispensabili per raggiungere gli

meteoweb.eu

: Cattura carbonio indispensabile contro cambiamento clima ' - m4_energy : Cattura carbonio indispensabile contro cambiamento clima ' - mauneobux : #News #Ambiente Cattura carbonio indispensabile contro cambiamento clima - EnergiaOltre : Interventi congiunti in: efficienza energetica; rinnovabili; mobilità; competitività industriale e economia circola… -

(Di sabato 1 dicembre 2018) Secondo il direttore dell’Agenzia Internazionale per l’energia Fatih Birol, “senza ladel(Carbon Capture, Utilization and Storage), ottenere i nostri obiettivi internazionali sulè praticamente impossibile“. “Fino ad ora il progresso è stato rallentato, e se questo continua, le sfide che abbiamo davanti nel settore energetico diventeranno infinitamente più grandi,” ha spiegato in occasione del “Summit internazionale Ccus” che si è tenuto ad Edimburgo, in Scozia.Le tecnologie didelconsentono dire l’anidride carbonica CO2 dall’atmosfera, stoccarla nel sottosuolo o utilizzarla per produrre materiali: al momento non sono sostenibili economicamente, e necessitano di grossi investimenti per diventare efficienti.L’Agenzia ...