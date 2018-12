Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2019 | Max Franz balza al comando della generale

Coppa del Mondo Combinata Nordica – Italiani a punti nella Mass Start di Lillehammer. Riiber vince e va già in fuga in Classifica generale : Italiani a punti nella Mass Start della Coppa del Mondo di Combinata Nordica: Riiber vola in classifca generale Tutti gli Italiani a punti nel giorno del ritorno della Mass Start nella Coppa del Mondo di Combinata Nordica. Il migliore degli azzurri è Alessandro Pittin, che dopo il quarto posto nella 10 km di fondo, non è perfetto nel salto e scivola in sedicesima posizione a Lillehammer, un gradino più in basso rispetto al piazzamento ...

Sci di fondo - Classifica Coppa del Mondo maschile 2019 : Federico Pellegrino scivola in nona posizione : Seconda tappa del Lillehammer Triple ed ecco che Didrik Toeseth irrompe nella top ten della Classifica generale della Coppa del Mondo di sci di fondo, salendo in ottava posizione con 80 punti, uno in più di Federico Pellegrino, a secco oggi e sceso dalla settima alla nona piazza. Guadagna due punti ma perde quattro posizioni Francesco De Fabiani, mentre non vanno a punti gli altri italiani impegnati in Norvegia. Classifica generale Coppa del ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2018-2019 - la graduatoria femminile dopo la 10 km a tl di Ruka : Cambia piuttosto radicalmente, rispetto a ieri, la Classifica di Coppa del Mondo di sci di fondo femminile 2018-2019. Sebbene sia sempre in testa Yulia Belorukova, le si avvicina moltissimo, con la vittoria di oggi, Therese Johaug. Di seguito le prime dieci posizioni e il posizionamento delle italiane: Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 2018-2019 femminile 1. Yulia Belorukova (RUS) 168 2. Therese Johaug (NOR) 150 3. Charlotte Kalla (SWE) 149 4. ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : Mikaela Shiffrin rimane in fuga - scatto di Schmidhofer : Mikaela Shiffin continua a comandare in assoluta tranquillità la Classifica generale di Coppa del Mondo 2018/19 dopo la discesa libera di Lake Louise, in Canada. La statunitense porta il suo margine a 144 punti su Petra Vlhova, mentre la nostra Federica Brignone rimane a 10 punti dalla terza posizione. Sale Michelle Gisin a quota 173 punti, mentre Nicole Schmidhofer centra i primi 100 punti della stagione in discesa libera. Classifica ...

Classifica Coppa del Mondo maschile sci alpino : l’austriaco Kriechmayr comanda la generale. Feuz in testa in quella di discesa : La Classifica generale e di specialità dopo la discesa libera maschile da Beaver Creek Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo 1 Vincent Kriechmayr (AUT) 175 punti 2 Beat Feuz (SUI) 166 3 Mauro Caviezel (SUI) 147 4 Max Franz (AUT) 138 5 Aksel Lund Svindal (NOR) 137 6 Kjetil Jansrud (NOR) 136 7 Marcel Hirscher (AUT) 100 8 Hannes Reichelt (AUT) 99 9 Johan Clarey (FRA) 97 10 Dominik Paris (ITA) 92 Classifica Coppa DEL Mondo DI discesa ...

Sci di fondo - Classifica Coppa del Mondo femminile 2019 : Greta Laurent aggancia Lucia Scardoni al 20° posto : Greta Laurent aggancia Lucia Scardoni nella Classifica generale della Coppa del Mondo femminile di sci di fondo dopo la sprint odierna a tecnica libera in quel di Lillehammer: le azzurre sono al 20° posto con 36 punti nella graduatoria guidata dalla russa Yulia Belorukova, prima a quota 150. Tre svedesi, in un fazzoletto, alle sue spalle: Stina Nilsson a 110, Ida Ingemarsdotter a 107 e Charlotte Kalla a 106. Classifica generale Coppa del Mondo ...

Sci di fondo - Classifica Coppa del Mondo maschile 2019 : Federico Pellegrino risale in settima posizione : Con la vittoria odierna di Lillehammer, Federico Pellegrino fa un bel balzo in avanti nella Classifica generale di Coppa del Mondo di sci di fondo: il valdostano con i 50 punti appena incamerati sale a quota 80 e si issa in settima posizione. Guida con 210 il russo Alexander Bolshunov. Muove la Classifica anche Francesco De Fabiani, che porta a casa tre punti e sale a 19, in 31ma piazza, mentre restano rispettivamente con 6 e 5 Dietmar Nockler e ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : Mikaela Shiffrin è già in fuga con oltre 100 punti su Petra Vlhova : Mikael Shiffin vince anche lo speciale di Killington, Stati Uniti, valevole per la Coppa del Mondo 2018-2019 e vola già via in Classifica generale ed in quella di specialità. L’americana, infatti, raggiunge quota 310 punti e allunga nettamente sulla seconda della classe, la slovacca Petra Vlhova, a +114 punti! Al terzo posto rimane la nostra Federica Brignone a -130, mentre Wendy Holdener è quarta a -149. Per quanto riguardo la ...

Slittino - Classifica Coppa del Mondo 2018-2019 dopo Igls : Dominik Fischnaller è terzo nel singolo maschile : Terminata con le sprint la prima tappa della Coppa del Mondo di Slittino in quel di Igls. Andiamo a scoprire tutte le classifiche. singolo maschile 1 Kindl Wolfgang AUT 170 2 Ludwig Johannes GER 160 3 Fischnaller Dominik ITA 127 4 Loch Felix GER 120 5 Gleirscher David AUT 115 5 Gorbatcevich Aleksandr RUS 115 9 Fischnaller Kevin ITA 78 Doppio 1 Steu/Koller AUT 200 2 Yuzhakov/Prokhorov RUS 155 Prokhorov 3 Eggert/Benecken GER 140 4 Wendl/Arlt GER ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2018-2019 - la graduatoria maschile dopo la 15 km a tc di Ruka : dopo la 15 km a tecnica classica disputata a Ruka, questa è la nuova Classifica della Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019 per quanto riguarda il settore maschile: Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 2018-2019 maschile 1. Alexander Bolshunov (RUS) 200 2. Emil Iversen (NOR) 130 3. Johannes Hoesflot Klaebo (NOR) 109 4. Calle Halfvarsson (SWE) 96 5. Erik Brandsdal (NOR) 60 6. Martin Johnsrud Sundby (NOR) 50 7. Andrey Larkov (RUS) 45 7. Gleb Retivykh ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2018-2019 - la graduatoria femminile dopo la 10 km a tc di Ruka : dopo la 10 km a tecnica classica disputata a Ruka, questa è la nuova Classifica della Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019 per quanto riguarda il settore femminile: Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 2018-2019 femminile 1. Yulia Belorukova (RUS) 145 2. Therese Johaug (NOR) 100 3. Krista Parmakoski (FIN) 85 4. Maja Dahlqvist (SWE) 80 4. Charlotte Kalla (SWE) 80 6. Ida Ingemarsdotter (SWE) 75 7. Natalia Nepryaeva (RUS) 65 8. Stina Nilsson (SWE) ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : Marcel Hirscher e Max Franz al comando : Marcel Hirscher e Max Franz si trovano al comando della Classifica generale della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. I due austriaci hanno vinto le prime gare di slalom e discesa libera, terzo posto per il nostro Christof Innerhofer grazie alla seconda piazza ottenuta oggi a Lake Louise. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo: 1. Marcel Hirscher (Austria) 100 1. Max Franz (Austria) 100 3. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 80 3. Christof ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino - Federica Brignone seconda! L’Azzurra prima nella graduatoria di gigante! : Mikaela Shiffrin si conferma al comando della Classifica generale della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. La statunitense conserva il primato dopo il gigante di Killington e sale a quota 210 punti, 30 lunghezze di margine nei confronti di Federica Brignone che oggi ha vinto. L’Azzurra, dopo il secondo posto nel gigante di apertura a Soelden, oggi è stata davvero impeccabile sulle nevi americane e ha trionfato con pieno merito: la ...

Sci alpino - Classifica Coppa del Mondo gigante 2019 : Federica Brignone vola in testa - pettorale rosso! : Federica Brignone vola in testa alla Classifica della Coppa del Mondo 2018-2019 di gigante, specialità di sci alpino. L’azzurra ha trionfato a Killington ed è balzata al comando del ranking di specialità con 180 punti complessivi (era stata seconda nella prova di apertura a Soelden). La nostra portacolori può contare su 35 punti di vantaggio sulla francese Tessa Worley, la norvegese Ragnhild Mowinckel e la statunitense Mikaela Shiffrin ...