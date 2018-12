Civitanova-Asseco Resovia | oggi Semifinale Mondiale per Club volley 2018 | programma

oasport

: RT @thevolleynews: Quarta giornata: le italiane vincono i gironi. Domani le Semifinali: la Cucine Lube Civitanova sfida l’Asseco Resovia Rz… - Pristy91_ : RT @thevolleynews: Quarta giornata: le italiane vincono i gironi. Domani le Semifinali: la Cucine Lube Civitanova sfida l’Asseco Resovia Rz… - thevolleynews : Quarta giornata: le italiane vincono i gironi. Domani le Semifinali: la Cucine Lube Civitanova sfida l’Asseco Resov… - CarlottaRossi11 : #Pallavolo #FIVBMenCWC Mondiale club maschile - Civitanova convinta e ispirata, in semifinale affronterà l'Asseco -

(Di sabato 1 dicembre 2018)sabato 1° dicembre (ore 17.30) si disputeràdelperdimaschile. A Czestochowa (Polonia) andrà in scena una sfida stellare che vale un posto nell’atto conclusivo della rassegna iridata: la Lube vuole tornare a giocarsi il trofeo dopo aver perso la battaglia contro lo Zenit Kazan dodici mesi fa, la compagine polacca spera di regalare una grande gioia al pubblico di casa. I cucinieri partiranno con i favori del pronostico ma non possono sottovalutare un avversario ostico che si affida a buoni giocatori come Rossard, Mika e David Smith anche se sta facendo fatica in campionato: i ragazzi di Medei hanno sconfitto i Campioni del Mondo nella fase a gironi rimontando da 9-14 nel tie-break, ora niente e nessuno sembra poterli fermare e questa partita va vinta a tutti i costi.La classe di Osmany Juantorena, la verve ...