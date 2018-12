Blastingnews

: Cinque regali di Natale perfetti per un fan di Game of Thrones secondo Variety - Kri2202 : Cinque regali di Natale perfetti per un fan di Game of Thrones secondo Variety - mquesito49 : RT @LILTMilano: Anche quest'anno dall'1 al 24 dicembre, @Hoepli_1870 ospita il nostro corner di raccolta fondi con gadget solidali e serviz… - glamouritalia : Cinque buone ragioni che vi convinceranno che il weekend dell’8 dicembre è l’ideale per fare i regali di Natale… -

(Di sabato 1 dicembre 2018) I fan diof, la serie HBO distribuita in Italia come Il Trono di Spade, sono in attesa dell'ottava stagione che uscirà nell'aprile 2019. Intanto si potrebbe pensare di addolcire l'attesa con qualche regalo ad hoc per questo. Il merchandise sulla serie è infatti ricchissimo, ma ci sono delle vere chicche che solo un vero appassionato può comprendere e che non potrà fare a meno di gradire! Ecco alcune idee regalo per i veri fan diofsuggerite dalla rivista