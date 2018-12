Cinema | morto l' attore Ennio Fantastichini

Lutto nel mondo del Cinema - è morto a 63 anni Ennio Fantastichini : Napoli - Lutto nel mondo del cinema e del teatro. È morto in ospedale all'età di 63 anni Ennio Fantastichini , vincitore del David di Donatello come miglior attore non protagonista nel 2010 . L'attore, colpito da una ...

Lutto nel mondo del Cinema - è morto l'attore Ennio Fantastichini. Aveva 63 anni : É morto a Napoli il popolare attore Ennio Fantaschini. Era ricoverato da più di due settimane nel Reparto di Rianimazione del Policlinico della Federico II, diretto da Giuseppe Servillo, per le complicanze di una leucemia acuta promielocitica. Per Fantastichini, 63 anni, fatali sono state le complicanze emorragiche della neoplasia ematologica di cui era affetto. In particolare a stroncarlo sono state le emorragie cerebrali che ...

Morto Franco Corridoni - grande truccatore del Cinema : lavorò con Grace Kelly e Gregory Peck : Franco Corridoni, truccatore del cinema, è Morto ieri al Policlinico Gemelli di Roma. L'artista è deceduto per insufficienza respiratoria. Premio David di Donatello nel 2010, come miglior truccatore ...

È morto Bernardo Bertolucci - addio a ‘L’Ultimo Imperatore’ del Cinema italiano : Bernardo Bertolucci è morto all’età di 77 anni, il regista italiano de ‘L’Ultimo Imperatore’ lascia all’Italia un patrimonio cinematografico immenso Con Bernardo Bertolucci, prendendo a prestito il titolo del suo film forse più famoso, se ne è andato ‘L’ultimo Imperatore’ del cinema italiano, uno dei non molti registi del nostro Paese che ha avuto una reale e diffusa notorietà in tutto il ...

