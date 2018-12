Cina | niente doni né uso improprio delle auto pubbliche | quasi 8mila funzionari puniti

Nuoto - Federica Pellegrini : “In Cina niente 200 sl. Gareggerò nei 100 sl e aiuterò le staffette” : Federica Pellegrini conclude con un sorriso i suoi Assoluti invernali 2018 di Nuoto in vasca corta a Riccione. L’azzurra quest’oggi ha ottenuto il titolo nazionale dei 100 stile libero, con il crono di 52″81 (25″66 il passaggio ai 50 metri), concedendo il bis dopo la vittoria nei 200 sl. Il riscontro odierno però, rispetto a quanto fatto vedere ieri, la soddisfa maggiormente. “Sicuramente meglio rispetto ai 200 sl ...

La Cina contro D&G : razzisti e sessisti. Niente sfilata e prodotti via dal web : Le polemiche su una campagna social ha costretto la casa di moda italiana a cancellare l'evento di Shanghai. Dispiaciuti gli stilisti: 'Il nostro sogno era realizzare un tributo al Paese' -

Maltempo Piemonte - allerta per la piena del Po : “Non avviCinatevi alle sponde dei fiumi” - ma domani niente scuole chiuse a Torino : Resta alta l’attenzione anche a Torino per l’ondata di Maltempo che nelle scorse ore ha coinvolto anche il capoluogo Piemontese dove il fiume Po è straripato ai Murazzi. Tutti i ponti cittadini sono aperti e percorribili e le pattuglie della Polizia municipale stanno monitorando la situazione che, al momento, desta attenzione, ma non evidenzia pericoli. Lo comunica una nota in cui si precisa che l’unica strada chiusa è quella ...

Banca centrale d'Australia - niente ritocco dei tassi ma la stretta si avviCina : La scorsa notte la Reserve Bank of Australia ha deciso di mantenere il suo tasso di interesse di riferimento invariato all'1,50%, ovvero al livello al quale si trova da agosto 2016. L'ultima volta che la Banca centrale ha operato un intervento tagliò il costo del denaro di 25 punti base (minimo storico per il 26esimo incontro consecutivo).La mossa della Banca centraleNel corso della conferenza di accompagnamento (l'evento più interessante per ...

Niente X Factor per Asia Argento - l’attrice potrebbe ‘vendicarsi’ : viCina alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi : Asia Argento dopo l’esclusione da ‘X Factor’ potrebbe arrivare ad ‘Amici’: l’attrice italiana potrebbe sbarcare nel talent show di Maria De Filippi Asia Argento, dopo essere stata al centro dello scandalo sessuale scatenato dalle accuse di Jimmy Bennett a suo carico, è stata esclusa da X Factor, in cui avrebbe dovuto essere uno dei giudici. L’attrice italiana ha fatto in tempo a girare le audition ...

Perché l’abolizione del numero chiuso a MediCina non servirà a niente : L'abolizione del numero chiuso a Medicina, nelle previsioni del governo, risolverebbe il problema della mancanza di medici in Italia. Ma senza nuove assunzioni e senza lo stanziamento di nuove borse per gli specializzandi, la situazione rischia di peggiorare. Intanto da luglio 2019 entrerà in vigore il decreto Fedeli, con il nuovo test d'abilitazione: a fronte dell'aumento di laureati potrebbero comunque esserci meno medici abilitati.Continua a ...

MediCina - il governo cancella a sorpresa il numero chiuso : niente più test Tempi - numeri - costi : cosa succede ora : La decisione spunta a sorpresa nel testo del comunicato di palazzo Chigi al termine del Consiglio per varare il decreto fiscale e la manovra economica

MediCina - il governo cancella a sorpresa il numero chiuso : niente più test : La decisione spunta a sorpresa nel testo del comunicato di palazzo Chigi al termine del Consiglio per varare il decreto fiscale e la manovra economica.

Niente Serie A - Diletta Leotta vola in vacanza : la giornalista incontenibile in pisCina [VIDEO] : Diletta Leotta approfitta della pausa della Serie A per concedersi una vacanza, la giornalista Dazn in piscina con un costume intero Diletta Leotta magnifica in vacanza. La bellissima giornalista Dazn approfitta della pausa di Serie A per volare lontana dal trambusto milanese e concedersi un po’ di meritato relax. Le sue forme appaiono durante il weekend di ‘ferie’ incontenibili nel costume intero che la fascia ...