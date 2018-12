Ciclismo su pista | Coppa del Mondo Berlino 2018 | Letizia Paternoster eccellente seconda a

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo - Viviani non trascina l'Italia : male il quartetto azzurro nell'Omnium : Il rientro di Elia Viviani nel quartetto azzurro dell'Omnium alla prova di Coppa del Mondo di Berlino non basta: male gli azzurri, meglio le ragazze La Coppa del Mondo di Ciclismo su pista non inizia con il piede giusto per Elia Viviani e colleghi. Il quartetto azzurro, impegnato ieri nella prova dell'Omnium a Berlino, non ha dato l'esito sperato, facendo ...

Ciclismo su pista – Coppa del Mondo - Viviani non trascina l’Italia : male il quartetto azzurro nell’Omnium : Il rientro di Elia Viviani nel quartetto azzurro dell’Omnium alla prova di Coppa del Mondo di Berlino non basta: male gli azzurri, meglio le ragazze La Coppa del Mondo di Ciclismo su pista non inizia con il piede giusto per Elia Viviani e colleghi. Il quartetto azzurro, impegnato ieri nella prova dell’Omnium a Berlino, non ha dato l’esito sperato, facendo rimediare all’Italia un deludente nono posto (4’00”440). ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Berlino 2018 : Italia quarta nell’inseguimento a squadre femminile. Azzurre battute dal Canada : L’Italia chiude al quarto posto nell’inseguimento a squadre femminile a Berlino, dove è iniziata oggi la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. Il quartetto formato da Rachele Barbieri, Maria Giulia Confalonieri, Martina Fidanza e Simona Frapporti è stato sconfitto nettamente nella finale 3°-4° posto dal Canada, che è partito subito più forte ed è andato poi a doppiare le Azzurre dopo circa tre chilometri. Seconda ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Berlino 2018 : il quartetto femminile in finale per il terzo posto : Primo antipasto di gare al Velodromo di Berlino per quanto riguarda la terza tappa della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista: in questo venerdì che vedrà disputarsi quattro finali si sono disputate nel pomeriggio le batterie preliminari per l’inseguimento a squadre sia al maschile che al femminile. La migliore notizia per la Nazionale italiana arriva ancora una volta dalle donne. Dopo un primo turno non eccezionale, il quartetto azzurro ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Berlino 2018 : torna Elia Viviani - qualche assenza nella Nazionale italiana : Terza tappa per la Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2018-2019: dopo Saint-Quentin-en-Yvelines e Milton ci si sposta verso la Germania, nel Velodromo di Berlino. Programma che prevedere le gare dal 30 novembre al 2 dicembre: un totale di quindici finali. Si partirà, come di consueto, con gli inseguimenti a squadre che scatteranno già nel pomeriggio di domani nella località teutonica. In casa Italia c’è davvero tanta curiosità nel ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Berlino 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Terza tappa per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Ciclismo su pista: si vola in Germania, a Berlino, dove tornerà in scena con la maglia della Nazionale italiana anche Elia Viviani. Assolutamente da seguire dunque le gare in terra teutonica: andiamo a scoprire il programma e gli orari del week-end. Al momento non è prevista diretta TV per l’evento. Coppa del Mondo Ciclismo su pista Berlino VENERDÌ 30 NOVEMBRE 11.00: Inseguimento a ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo : i convocati dell’Italia per la tappa di Berlino - torna Elia Viviani : Davide Cassani, CT delle Nazionali Italiane di Ciclismo, ha diramato le convocazioni per la terza tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclismo su pista che si disputerà a Berlino (Germania) dal 30 novembre al 2 dicembre. Spicca l’annunciato rientro di Elia Viviani che guiderà una formazione maschile un po’ spuntata (ci saranno solo Ceci, Lamon, Plebani e Scartezzini) mentre al femminile rispondono presenti le big Letizia ...

Ciclismo - Elia Viviani torna in pista alla Sei Giorni di Gand : “Voglio dare spettacolo e vincere” : Elia Viviani torna in pista alla Sei Giorni di Gand che scatterà oggi e si protrarrà fino a domenica. Il veronese, reduce da una fantastica stagione su strada culminata con ben 18 successi (il professionista più vincente della stagione), si rituffa in un Velodromo a tre mesi di distanza dagli Europei dove ha conquistato l’oro con il quartetto dell’inseguimento. Il Campione Olimpico dell’omnium farà coppia col belga Iljo Keisse ...

Ciclismo su pista - l’Italia viaggia verso le Olimpiadi. Il quartetto femminile - tra la galleria del vento Fiat e allenamenti in trasferta : L’Italia guarda con grande fiducia alle Olimpiadi di Tokyo 2020, mancano meno di due anni ai Giochi e la nostra Nazionale di Ciclismo su pista ha tutte le carte in regola per ben figurare nella capitale nipponica. Il quartetto dell’inseguimento femminile nutre delle concrete chance di medaglia, il gruppo guidato dal CT Dino Salvoldi non fa mistero di voler puntare a salire sul podio a cinque cerchi e sta lavorando proprio in ...

Ciclismo - Elia Viviani pronto per il rientro su pista : corsa verso le Olimpiadi 2020. Marco Villa : “A Tokyo per una medaglia” : Dopo una bella vacanza a Lampedusa, Elia Viviani è pronto per tornare in sella e iniziare la nuova stagione con largo anticipo rispetto alla maggior parte dei colleghi. Il veronese, infatti, reduce da un’annata stellare caratterizzata da ben 18 successi (professionista più vincente al mondo nel 2018), sarà protagonista delle prove su pista in calendario nelle prossime settimane: il Campione Olimpico dell’omnium ha infatti nel mirino ...

Ciclismo su pista - Qualificazioni Tokyo 2020 : i ranking olimpici aggiornati. Italia ben piazzata con gli inseguimenti a squadre : Il percorso di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020 del Ciclismo su pista è entrato nel vivo. Le prime due tappe della Coppa del Mondo 2018-2019 hanno infatti assegnati punti pesanti per le graduatorie da cui usciranno le nazioni qualificate per la rassegna a cinque cerchi. Andiamo quindi a scoprire i ranking olimpici aggiornati per tutte le specialità, concentrandoci sulla situazione dell’Italia. Inseguimento a squadre Ottime notizie ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Milton 2018 : il quartetto femminile non tradisce mai : Seconda tappa per la Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2018-2019: dalla Francia ci si è spostati verso il Canada, precisamente in quel di Milton. Non al completo tante delle nazionali migliori, a partire dall’Italia che ha lasciato a casa diversi dei suoi talenti migliori (a partire da coloro che hanno partecipato anche alla stagione su strada, che si sono presi un meritato periodo di riposo). A non tradire mai però è il quartetto di ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2018 : Elisa Balsamo sesta nell’omnium - Bertazzo/Scartezzini tredicesimi nella madison : Sesto posto per Elisa Balsamo nell’omnium a Milton (Canada) nella Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. La 20enne cuneense dopo aver chiuso sesta nello scratch e decima nella tempo race, non è riuscita a rimontare nelle ultime due prove, restando così fuori dal podio. nella corsa ad eliminazione, Balsamo ha ottenuto un buon quinto posto, ma poi nella decisiva corsa a punti finale l’azzurra ha fatto un solo punto nel primo sprint, vedendo così ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Milton 2018 : Elisa Balsamo ottava provvisoria nell’omnium - Miriam Vece eliminata nel keirin : Elisa Balsamo si trova in ottava posizione nell’omnium dopo due prove a Milton (Canada), dove si sta svolgendo la Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. La 20enne cuneense ha chiuso al sesto posto lo scratch, vinto dalla statunitense Jennifer Valente. Nella tempo race inVece ha vinto un solo sprint, chiudendo decima, mentre si è imposta l’irlandese Lydia Boylan, capace di conquistare un giro nel finale. Nella classifica provvisoria Balsamo ha 52 ...