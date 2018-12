Ciclismo | l’allarme di Gianni Savio | ‘Per l’Italia il futuro è drammatico’

Blastingnews

(Di sabato 1 dicembre 2018) La riforma delprofessionistico che l’Uci farà entrare in vigore nel 2020 potrebbe rendere la vita delle squadre Professional sempre più incerta e complicata. A creare discussioni e polemiche sono le regole per la partecipazione alle corse più importanti, a partire dai grandi giri. Attualmente gli organizzatori di Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta Espana hanno a disposizione quattro wildcard da distribuire alle formazioni Professional che preferiscono, ma inqueste scenderanno appena a due. Questa novità si preannuncia molto penalizzante per le squadre Professional italiane, che vedranno ridurre drasticamente le possibilità di correre il Giro, mettendo a rischio la propria esistenza, come ha rimarcato il manager della Androni: ‘Al Giro ci sono atleti demotivati’ La prossima stagione delsarà l’ultima in cui saranno in vigore gli ...