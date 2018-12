Chievo | ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport contro la penalizzazione | le ultime

calcioweb.eu

(Di sabato 1 dicembre 2018) Ilè in lotta per evitare la retrocessione in Serie B, il pareggio sul campo del Napoli ha riportato fiducia, il cambio di allenatore con l’addio di Ventura e l’arrivo di Di Carlo ha portato i primi frutti, la squadra adesso si prepara per il matchla Lazio. Nel frattempo ilha presentatoaldiladi 3 punti inflittagli dalla Corte federale d’appello per la vicenda delle plusvalenze fittizie, nei confronti della società anche una ammenda di 200mila euro. Ilchiede la riforma della decisione impugnata e la dichiarazione di nullità del deferimento per vizio insanabilestesso ed in secondo luogo il proscioglimento da ogni addebito, l’applicazione della sola sanzione pecuniaria nei minimi che saranno ritenuti congrui dal. Sentenza prevista nei prossimi ...