Chi sono i gilet gialli che stanno assaltando Parigi e Macron

Due coniugi specializzati nella truffa dello specChietto - sono stati bloccati dalla Polizia di Stato : Un sistema elementare eppure perfettamente funzionante. Ai due coniugi bloccati ieri dai poliziotti delle Volanti bastava spostare il perno, che normalmente blocca lo specchietto nella sua sede, per ...

Ragazzo morto d’infarto a scuola - il cardiologo : “Anche in età pediatrica i fattori di risChio sono sempre più presenti” : “Si continua a restare attoniti spettatori di decessi improvvisi per malattie cardiovascolari in giovani adolescenti o bambini senza patologie conclamate. Non ci sono parole per esprimere sgomento e solidarietà ai genitori e alle famiglie colpite“. A sostenerlo è il professore Michele Gulizia, presidente della fondazione per il Tuo cuore Onlus e direttore della Cardiologia dell’ospedale Garibaldi-Nesima. Il tema è quello ...

Torino - Mazzarri torna in panChina dopo il malore : 'Grazie per l'affetto - mi sono commosso' : Il peggio è passato per Walter Mazzarri . dopo il malore che lo aveva costretto a fermarsi e gli aveva impedito di seguire il Torino nell'ultima trasferta di campionato contro il Cagliari, l'...

Mazzarri torna in panChina dopo il problema di salute : le parole sono commoventi : Si avvicina la 14^ giornata del campionato di Serie A, una gara interessante quella tra Torino e Genoa, torna in panchina l’allenatore Walter Mazzarri dopo i problema di salute, ecco le dichiarazioni del tecnico in conferenza stampa: “avevo bisogno di fermarmi, credo che mi abbia fatto bene e ora sono qui più in salute di prima. Voglio ringraziare i miei colleghi per il tanto affetto e la considerazione che mi hanno dimostrato, ...

I vecChi sono i nuovi anziani : mai stati meglio. Ma è una menzogna : Me lo ricordo ancora. Avevo 16 anni, era estate e pensavo “Nel 2000 avrò 32 anni”. Fu un pensiero terribile. Io, l’estate da vivere e il pensiero del futuro: 32 anni. Mi vedevo vecchio, decrepito, pelato, magari sposato con figli terribili o ancor peggio solo, con i genitori morti, un lavoro da sopportare, dei debiti e un cane di piccola taglia da portare a fare i suoi bisogni alle sei di mattina. Robe così, pensieri estremi da ...

Morte Pamela - Oseghale Chiede perdono : "Sono dispiaciuto per ciò che ho fatto - ma non l'ho uccisa" : Durante l'udienza preliminare il nigeriano, accusato di aver ucciso e fatto a pezzi la 18enne, affida la sua versione a una lettera sostenendo sostenendo che sia morta di overdose e che lui l'avrebbe fatta a pezzi solo per paura di essere scoperto. Nega anche la violenza sessuale: "Stavamo insieme"

Amici ha chiuso ufficialmente il cast della diciottesima edizione con 8 cantanti e 6 ballerini (quest'anno, come annunciato in conferenza stampa, sarà una classe composta solo da 14 allievi per dar a tutti maggiore visibilità...

Serie A - panChine ‘bollenti’ : sono 4 gli allenatori a risChio - la situazione ed i nomi degli eventuali sostituti : panchine Serie A – Sta per prendere il via la 14^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importate soprattutto per le zone basse. In particolar modo il turno di apre con il match tra Spal ed Empoli, la squadra di Semplici non può permettersi un nuovo passo falso mentre gli ospiti sono in grande ripresa dopo l’arrivo in panchina del tecnico Iachini. Una partita da seguire con grande attenzione è quella tra Torino e ...

Sculacciate e sChiaffi ai figli : da ora in Francia sono illegali : Gli schiaffi e le Sculacciate assestate dai genitori a scopo educativo diventano illegali. Accade in Francia, dove questa notte l'assemblea nazionale ha votato una proposta di legge - dalle ...

Pallanuoto - i convocati dell’Italia per il collegiale con la Pro Recco. Sono 21 gli azzurri Chiamati da Sandro Campagna : Il CT della Nazionale italiana di Pallanuoto, Sandro Campagna, ha convocato 21 atleti per il collegiale che vedrà impegnato a Sori il Settebello con la Pro Recco da domenica 9 a mercoledì 12 dicembre. Rientra dall’infortunio Bodegas, mentre ritorna ad indossare la calottina della Nazionale Valentino dopo quattro anni di assenza. Di seguito l’elenco completo dei 21 convocati dal CT Sandro Campagna: Zeno Bertoli, Marco Del Lungo, ...

Chi sono gli ospiti della prossima Domenica a Domenica Live e Domenica In Nuova sfida in tv tra Barbara d'Urso e Mara Venier. Chi sarà ospite di Domenica Live e Domenica In il 2 dicembre 2018? Barbarella, come sempre, ha dato qualche anticipazione a Pomeriggio 5. Nel salotto Domenicale tornerà Loredana Lecciso, che farà una

Sandro Mayer - Chi sono la moglie e la figlia : Sandro Mayer si è spento all’età di 77 anni, accanto a lui c’erano gli affetti più cari: la moglie Daniela e la figlia Isabella. Giornalista e ospite fisso di Ballando con le Stelle, Sandro Mayer è stato un volto televisivo amatissimo, nonostante ciò ha sempre difeso strenuamente la sua privacy. Proprio per questo sappiamo pochissimo riguardo la moglie e sua figlia, diventata come lui una giornalista. Qualche tempo fa ospite di Sabato Italiano, ...

"Silvia è nella foresta - i rapitori sono accerChiati |Le hanno messo un niqab così è irriconoscibile" : Silvia Romano, la volontaria italiana rapita in Kenya nove giorni fa, "è stata costretta a indossare un niqab" che lascia scoperti solo gli occhi, e i rapitori "le mettono sul viso e sulle mani" del fango per non farla riconoscere.