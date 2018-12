Chi è Maya Henry | l’ereditiera americana avvistata con Andrea Damante

dilei

: RT @ambrata_s: Ma quanto invidio chi ha la battuta pronta. Ora mi è venuto in mente cosa potevo rispondere al farmacista che mi aveva fatt… - maya_armykitten : RT @ambrata_s: Ma quanto invidio chi ha la battuta pronta. Ora mi è venuto in mente cosa potevo rispondere al farmacista che mi aveva fatt… - maya_armykitten : RT @decisamdonna: - Cosa vorresti per Natale? + Non cosa, chi. - DonnaGlamour : Tutto su Maya Henry (e il party da 4 milioni di dollari che l’ha resa famosa) -

(Di sabato 1 dicembre 2018)ha ritrovato l’amore? L’ex tronista di Uomini e Donne di recente è stato avvistato in compagnia diModella, socialite e futura attrice,vive negli Stati Uniti ed è la figlia di un avvocato famosissimo e molto potente, Thomas J.. A soli 18 anni è già una celebrità, grazie anche ad una bellezza che non passa inosservata. Occhi verdi, lunghi capelli castani e un viso da bambola hanno permesso adi sfilare sulle passerelle di tutto il mondo, collaborando con i più grandi marchi di moda, fra cui Dolce & Gabbana.ha alle spalle una relazione con Liam Payne, ex membro dei One Direction, ed in passato è balzata alle cronache per un motivo molto particolare. Nel 2015, in occasione dei suoi 15 anni, il padre le organizzò un party di compleanno che fece molto discutere, spendendo la bellezza di 6 milioni di dollari e portando sul ...