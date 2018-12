Ceccon da record agli Assoluti invernali

Nuoto - Campionati italiani vasca corta 2018 : Gregorio Paltrinieri risponde presente nei 1500 sl - Thomas Ceccon che record nei 200 misti! Pellegrini doppietta : Pomeriggio di finali nella seconda ed ultima giornata dei Campionati italiani di Nuoto in vasca corta a Riccione. L’impianto romagnolo, coma da tradizione, è stato teatro delle sfide in piscina dei nostri portacolori, che sono prossimi a volare in Cina, per la precisione ad Hangzhou, dove dal’11 al 16 dicembre si disputeranno i Mondiali 2018 nella piscina da 25 metri. Si poteva intuire e così è stato: Thomas Ceccon nuovo primatista ...

Nuoto - Campionati italiani vasca corta 2018 : Thomas Ceccon vola nei 200 misti! Record italiano strepitoso a Riccione : Ce lo si aspettava e così è stato. Dopo aver sfiorato a Livorno di pochi centesimi il primato italiano dei 200 misti, Thomas Ceccon conquista il successo agli Assoluti invernali di Nuoto in vasca corta in questa specialità con il nuovo Record nazionale: 1’53″26 per l’azzurro che sbriciola letteralmente il precedente limite di Federico Turrini (1’54″53), portandosi al settimo posto della classifica mondiale del 2018. ...

Nuoto - Assoluti invernali di Riccione : Paltrinieri e Pellegrini show - record italiano per Ceccon : Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini sono stati tra i protagonisti di questo pomeriggio agli Assoluti italiani in vasca corta Pomeriggio intenso in quel di Riccione, dove sono in corso gli Assoluti italiani in vasca corta. Gregorio Paltrinieri si è messo in mostra con una prestazione da favola quest’oggi nei suoi amati 1500 sl. 14:25.08, secondo tempo stagionale al mondo per Paltrinieri, il quale ai microfoni Rai ha dichiarato: ...

Nuoto - Trofeo Mussi – Lombardi – Femiano 2018 : Silvia Scalia da record nei 50 dorso - grande Ceccon nei 200 misti - conferma di Detti nei 400 sl : La 42esima edizione del Trofeo Mussi – Lombardi – Femiano di Nuoto a Livorno non ha deluso le attese. Nella vasca corta toscana tanti risultati di rilievo e ottime indicazioni per i tecnici nostrani in vista del Mondiale 2018 nella piscina da 25 metri ad Hangzhou (Cina), dall’11 al 16 dicembre. E’ stato il pomeriggio delle doppiette nell’impianto livornese. Ad iniziare la sequenza ci ha pensato Marco Orsi. Il Bomber ...