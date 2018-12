Catania | muore di infarto a scuola | Raffaele Barresi aveva 17 anni

caffeinamagazine

(Di sabato 1 dicembre 2018) “Il sorriso non me lo toglie nessuno” scriveva sotto la propria immagine del profilo di Facebook. Purtroppo quel sorriso ha smesso di splendere e si è spento per sempre. È scomparso così, all’improvviso,, lo studente del liceo scientifico Principe Umberto diche si è sentito male a causa di un arresto cardiaco.è morto stroncato da un arresto cardiaco.Il giovane studente si è accasciato davanti ai compagni e ai professori presenti in quel momento in classe. I presenti hanno subito allertato il 118: i sanitari sono arrivati poco dopo e non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Le manovre per rianimarlo non hanno infatti avuto alcun effetto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che stanno ricostruendo i fatti e il pubblico ministero di turno della Procura, che dovrà decidere se approfondire le cause del decesso. (Continua a ...