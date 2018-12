Catania | la Lega denuncia | ' Parentopoli tra le guide dell' Etna'

Catania - sequestrata la nave Aquarius : “Smaltiti illegalmente i rifiuti a rischio infettivo in 11 porti”. Ci sono 24 indagati : rifiuti pericolosi a rischio infettivo, sanitari e non, scaricati in maniera indifferenziata in undici porti italiani come se fossero rifiuti urbani: è l’accusa nei confronti della ong Medici Senza Frontiere e di due agenti marittimi che ha fatto scattare il sequestro preventivo dell’Aquarius, attualmente nel porto di Marsiglia, e di 460mila euro. Secondo Guardia di finanza e polizia, coordinate dalla procura di Catania guidata da Carmelo ...

Catania - giro di scommesse illegali in mano alla mafia : le intercettazioni : La polizia di Catania ha diffuso le intercettazioni telefoniche tra Antonino Iacono e Salvatore Bosco, i due imprenditori di Siracusa che risultano tra gli indagati per il giro di scommesse illegali ...

Ghirelli presidente Lega Pro : gli auguri del Catania : Al termine dell’assemblea elettiva, oggi, Francesco Ghirelli è stato eletto presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico, ottenendo 48 dei 56 voti disponibili. Eletti anche i vicepresidenti Cristiana Capotondi (con 39 voti), attrice romana laureata in scienze della comunicazione e grande appassionata di calcio, e Jacopo Tognon (37 voti), avvocato e membro del Tas; nel Direttivo di Lega Pro, figurano i sei nuovi consiglieri ...

Per Legambiente è Catania l’ultima in classifica tra le città italiane : L'ultima mazzata è arrivata dal rapporto sull'Ecosistema urbano presentato lo scorso lunedì da Legambiente. Catania, un tempo considerata "la Milano del Sud" non solo è in default per il debito accumulato negli ultimi decenni ma nel rapporto di Legambiente si colloca all'ultimo posto tra le 104 città italiane prese in esame. La città è fanalino di coda in tutto: non c'è verde pubblico, la ...

Il calcio in pieno caos : la Lega Pro sospende la prossima gara del Catania : Tutto di nuovo in dubbio. Ricorso al Consiglio di Stato per lasciare il campionato di B a 19 squadre. Scontro

Inaugurata la bretella che collega la Ragusa Catania con aeroporto di Comiso : Il commissario D'Erba all'inaugurazione della bretella di collegamento tra la SS 514 e l'aeroporto di Comiso. Presente il presidente Nello Musumeci

Terremoto Catania - può essere collegato a una ripresa dell’attività eruttiva dell’Etna? Gli esperti fanno chiarezza : “A grandi linee, la Sicilia è ubicata in corrispondenza dello scontro tra la placca africana e quella euroasiatica, ciò spiega l’elevata sismicità dell’area che in passato è stata causa di terremoti distruttivi: nel 1693 (54mila vittime), nel 1908, nel 1968 e nel dicembre 1990”. Lo afferma in un comunicato Fabio Tortorici, presidente della Fondazione centro studi Cng in merito alla forte scossa di Terremoto di magnitudo 4.6 che si è registrata ...