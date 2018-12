Caso Regeni | l' Egitto non porge l' altra guancia | Roma ingrata | ci adegueremo

huffingtonpost

(Di sabato 1 dicembre 2018) Al Cairo non l'hanno presa per niente bene. C'è chi parla di ingratitudine, chi ricorda le telefonate fatte daal Presidente perché non disertasse la Conferenza di Palermo per la Libia, e perché convincesse a essere presente anche l'uomo forte della Cirenaica, il generale Khalifa Haftar, del quale Abdel Fattah al-Sisi è tra i più influenti sostenitori.Lo scontro riapertosi sultrae Il Cairo - dopo la decisione assunta dalla Procura didi iscrivere nel registro degli indagati sette agenti dei servizi segreti egiziani, nei loro confronti i pm contestano il reato di sequestro di persona - è destinato ad avere pesanti ricadute, e non solo sul piano diplomatico, nei rapporti tra i due Paesi. "Non possiamo che agire nello stesso modo", dice all'Ansa il segretario generale della Commissione Affari esteri del Parlamento ...