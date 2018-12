Caso Regeni | Farnesina convoca ambasciatore egiziano

Caso Regeni : per l'Egitto la posizione di Fico è 'ingiustificabile' : Il Caso di Giulio Regeni , il ricercatore ed attivista italiano morto in Egitto, è alla base del recente scontro diplomatico che vede contrapposto il nostro Paese al l'Egitto , relativamente ad importanti istituzioni dei due Paesi. Ad accendere la miccia dello scontro sono state le dichiarazioni del Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico . Quest'ultimo ha annunciato la volontà di interrompere le relazioni diplomatiche tra la Camera dei ...

Caso Regeni - Di Maio : Egitto dia risposte : 16.48 Sul Caso Regeni "il governo in questi mesi ha provato la strada del dialogo con uno Stato che deve darci risposte " e"ha assicurato risposte efficaci".Così il vicepremier e titolare Mise Di Maio . Se le risposte "non dovessero arrivare, ne trarremo le conseguenze", ha anche detto Di Maio . Stop all'export di armi italiane? "Si compromettono tutti i i rapporti". Alla domanda se le conclusioni riguarderanno anche le attività dell'Eni nel ...

Caso Regeni - Di Maio e Moavero stanno con Fico : “La verità è più importante del commercio” : Anche Luigi Di Maio e il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi stanno con Roberto Fico e appoggiano la decisione di strappare con l’Egitto in assenza di evoluzioni sul fronte delle indagini per la morte di Giulio Regeni. Se ieri il presidente M5s della Camera ha scelto in autonomia di bloccare i rapporti con il Parlamento egiziano e lo stesso premier Giuseppe Conte ha frenato dicendo di “non sapere i motivi del gesto”, ...