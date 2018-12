Caso Di Maio senior | il faro del Fisco sui cambi di società e il giallo della rapina

Caso Di Maio - M5s attacca stampa scomoda : "Presto una legge sugli editori" : Ha avuto un primo picco quando il MoVimento è entrato ufficialmente nel governo, condividendo la responsabilità del potere esecutivo con un'altra forza politica e stiamo osservando il culmine in ...

Caso Regeni - Di Maio : Egitto dia risposte : 16.48 Sul Caso Regeni "il governo in questi mesi ha provato la strada del dialogo con uno Stato che deve darci risposte" e"ha assicurato risposte efficaci".Così il vicepremier e titolare Mise Di Maio. Se le risposte "non dovessero arrivare, ne trarremo le conseguenze", ha anche detto Di Maio. Stop all'export di armi italiane? "Si compromettono tutti i i rapporti". Alla domanda se le conclusioni riguarderanno anche le attività dell'Eni nel ...

Caso Regeni - Di Maio e Moavero stanno con Fico : “La verità è più importante del commercio” : Anche Luigi Di Maio e il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi stanno con Roberto Fico e appoggiano la decisione di strappare con l’Egitto in assenza di evoluzioni sul fronte delle indagini per la morte di Giulio Regeni. Se ieri il presidente M5s della Camera ha scelto in autonomia di bloccare i rapporti con il Parlamento egiziano e lo stesso premier Giuseppe Conte ha frenato dicendo di “non sapere i motivi del gesto”, ...

Filippo Roma e Caso Di Maio - la Iena minacciata sul web : «Se ti incontro ti ammazzo» : Filippo Roma , l'inviato de 'Le Iene' autore dei due servizi sugli operai in nero nell'azienda di famiglia di Luigi Di Maio , sarebbe stato 'minacciato di morte su internet'. È la confessione dello ...

Caso Regeni - Di Maio : “Risposte entro l’anno dall’Egitto o rapporti saranno compromessi. Eni? Tutto ne risentirà” : L’Egitto ci ha assicurato “risposte efficaci” che “devono arrivare in questo periodo”, altrimenti “trarremo le conseguenze”. Luigi Di Maio lancia un ultimatum al Cairo sul Caso di Giulio Regeni, dopo l’ennesima mancata collaborazione per fare chiarezza sull’omicidio del ricercatore italiano, e minaccia uno stop ai rapporti con lo Stato nord-africano ad ampio spettro. E che rischia di ...

Caso Di Maio : cosa ha detto ieri sera Bruno Vespa a Piazza Pulita : Secondo il giornalista il vicepremier "non deve rispondere degli errori del padre", ma qualcuno nel M5s sta remando contro

Caso Di Maio - dov'è la notizia? E' colpevole di vivere a Napoli : Luigi Di Maio ha famiglia, e come tutte le famiglie è composta da nuclei in carne ed ossa, e come tutte le persone hanno un loro curriculum, esperienze di vita, scelte, vizi, opere e virtù. Essere Ministro del Lavoro e gestire società con conflitto d’interesse... Segui su affaritaliani.it

Reddito di cittadinanza - il Caso delle tessere. Di Maio : «Ordine alle Poste» Ma c’è l’incognita della manovra : Il vicepremier M5S ha annunciato il via alle «Carte di cittadinanza» per il sussidio. Ma la legge che lo istituisce ancora non è approvata. E in tv la sottosegretaria Castelli non risponde

Lavoro nero nell'azienda - Luigi Di Maio sotto botta. Pubblica i documenti ma non chiariscono il Caso. Si apre il conflitto d'interessi sugli ispettori del lavoro : Scende sul terreno di battaglia il ministro della Difesa. Non per proteggere i confini italiani italiani bensì quelli del Movimento 5 Stelle. Anche Elisabetta Trenta si schiera con Luigi Di Maio dopo che la trasmissione Le Iene ha rivelato casi di lavoro nero nell'azienda del padre. "È inaccettabile - scrive su Facebook - accostare questa farsa al caso del papà della Boschi. Chi muove attacchi contro Di Maio è senza ...

Caso Di Maio : ipotesi di lavoro irregolare per diversi manovali : Possono dirsi giorni difficili per il Vice-premier Luigi Di Maio, a seguito della divulgazione di una prima testimonianza di presunto lavoro in nero offerto dalla ditta edile della sua famiglia; dopo le scottanti dichiarazioni rilasciate dal manovale Salvatore Pizzo, sono sopraggiunte delle nuove testimonianze, e in tutto sarebbero più di uno gli operai che avrebbero lavorato in nero per la ditta Di Maio senior. Le Iene e il nuovo servizio ...

Di Maio : 'Chiudiamo la ditta di famiglia' - è ancora bufera sul Caso dei lavoratori a nero : Il vice premier Di Maio, durante un servizio delle Iene, ha confermato che suo padre aveva un lavoratore in nero che lavorava nell'impresa di famiglia. L'inchiesta del programma di Italia 1 però si è allargata anche al ministro stesso, ponendo dubbi sul passato del vicepremier, al quale ha chiesto se fosse regolarmente registrato quando lui stesso lavorava nell'impresa del padre. Di Maio conferma che l'azienda di famiglia ha avuto un lavoratore ...

Caso Di Maio - 'L''operaio era candidato con il Pd' - Ma è una fake news : Basta a chi fa politica con la menzogna, la falsità, le offese. Facciamolo sapere a tutti e smascheriamo questo schifo senza fine". Intanto il messaggio è stato modificato , lasciando l'immagine e ...