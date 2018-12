Case più grandi | a Massa via libera alle possibilità di ampliamento

Case di Luce - il condominio fatto di canapa più grande d’Europa è a Bisceglie : A Bisceglie è stato creato il complesso abitativo in canapa e calce più grande d'Europa: 42 appartamenti progettati dallo studio Pedone Working per edifici dalle alte performance e dai bassi consumi energetici.Continua a leggere

Immobiliare - mercato Gran Bretagna più caro ma frenano prezzi Case a Londra : mercato Immobiliare del Regno Unito sempre più caro. L'ultima indagine condotta dall'Office for National Statistics, ONS,, che si unisce a quelli degli Istituti privati Halifax e Nationwide, evidenzia ...

Maltempo : “Non si tratta più di emergenza - ma di pericolo permanente” - l’allarme del presidente Casellati : E’ necessaria una maggiore tempestività nella ricostruzione perché ”non si tratta più di emergenza, siamo di fronte a un pericolo permanente’‘. E’ quanto dichiarato dalla presidente del Senato, Elisabetta Casellati, oggi in visita nella zone del Veneto maggiormente colpite dal Maltempo. Per Casellati l’azione del governo ”dovrà essere necessariamente tempestiva”, ponendo il Veneto come ...

Più tecnici per manutenzione Casette : ANSA, - ROMA, 6 NOV - Più tecnici per garantire una migliore manutenzione delle Soluzioni abitative d'emergenza , Sae, , le casette nelle aree terremotate del centro Italia. E' quanto deciso questa ...

USA - prezzi Case crescono a ritmo più lento : Secondo quanto rilevato dalla Standard & Poor's , nel mese di agosto, l'indice S&P case Shiller, che misura l'andamento dei prezzi nelle principali venti aree metropolitane degli Stati Uniti, ha ...

Roku - August Home e le favole Disney : Google Assistant è sempre più presente nelle nostre Case : Google Assistant entra sempre più prepotentemente nelle nostre case, con le storie Disney, i media player Roku e i dispositivi August Home. L'articolo Roku, August Home e le favole Disney: Google Assistant è sempre più presente nelle nostre case proviene da TuttoAndroid.

Il Paradiso delle Signore - intervista esclusiva a Emanuel Caserio : "La famiglia? La cosa più importante!" : L'attore, interprete di Salvatore Amato nella soap di Rai1, ci rivela di avere molto in comune con il suo personaggio.

Caserta nel Guinness con la padella per caldarroste più grande del mondo : La padella per caldarroste più grande del mondo? Non è più in Portogallo, ma in Italia. Precisamente in provincia di Caserta, a Roccamonfina, antico e suggestivo borgo immerso tra secolari castagneti ed area verde tra le più belle del Paese. ...

Locations e prezzi delle Case più lussuose del mondo : Nel mondo delle case di lusso ogni particolare è solitamente pensato per accostarsi ad un modello ideale che coniuga lusso e sostenibilità ambientale . Gli edifici vengono concepiti per soddisfare i ...

Guida autonoma : quali Case automobilistiche sono più avanti? : I livelli di Guida autonoma La corsa verso la Guida autonoma è una competizione a cui stanno partecipando attivamente praticamente tutte le case del settore automobilistico a suon di acquisizioni di realtà che operano nel campo. La forte spinta verso la Guida autonoma e assistita è partita dai big del settore Tech, Google su tutti, che nel 2009 ha avviato i test della driverless car. Inizialmente Google utilizzava la Firefly o “Pod ...

In Portogallo una fortissima tempesta ha lasciato più di 15mila Case senza elettricità e fatto cancellare diversi voli : Venti e piogge forti provocati da quello che rimaneva dell’uragano Leslie, proveniente dall’Atlantico, hanno colpito sabato il Portogallo, abbattendo centinaia di alberi e lasciando più di 15mila case senza elettricità. Le prime zone colpite sono state quelle meridionali, poi i The post In Portogallo una fortissima tempesta ha lasciato più di 15mila case senza elettricità e fatto cancellare diversi voli appeared first on Il Post.

Uragano Michael - scene apocalittiche in Florida : Case distrutte - alberi abbattuti e detriti ovunque per il 3° uragano più forte di sempre negli USA [GALLERY] : 1/38 ...

Ecco le Case più esclusive - ora alla portata di tutti - : Ma le soluzioni per chi voglia vivere in prima persona i capolavori di alcuni degli archistar più famosi del mondo non finiscono qui. Spendendo 150 euro a notte è infatti possibile dormire nel ...

Troppa domanda - entro 5 anni Milano non avrà più Case libere : Milano rischia di esplodere. Mentre a Roma ci sono 200mila case vuote e a Torino 60mila, con i residenti che diminuiscono, sotto la Madonnina la domanda crescente di studenti e ricercatori di 11 università, di emigrati di ritorno post Brexit e non solo, di romani in cerca di lavoro, ordine e movida fa sì che secondo molti analisti e ricerche come q...