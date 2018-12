Carlo Conti choc allo Zecchino | “Mi fa paura la cattiveria…”

Zecchino d'Oro : la finale con Cristina D'Avena - Carlo Conti e Antonio Mezzancella - : Ma anche il mondo del web potrà decretare la canzone più social votandola nel sito www.Zecchinodoro.rai.it. Le 12 canzoni in gara in questa quarta puntata sono: Me la faccio sotto interpretata da ...

Rosario Tedesco premiato da Carlo Conti al 'Tale e Quale Show' : Trionfo in prima serata, su Rai 1, per il cantautore che ha come idolo Francesco De Gregori e gli somiglia non solo dal punto di vista fisico. Rosario Tedesco, di Laureana Cilento, è stato decretato '...

Carlo Conti chiude in bellezza : che smacco per Paolo Bonolis : Nel duello tra Tale e Quale Show e Scherzi a parte, prevale il primo, visto da 4.602.000 telespettatori. Un gran risultato...

Chi vuol essere milionario - Gerry Scotti salva Mediaset : cambia il palinsesto - kamikaze contro Carlo Conti : Chiamata urgente per Gerry Scotti . Si affida ancora a lui, Mediaset , per riempire il vuoto improvviso lasciato nei palinsesti invernali da Le Gran Tralala . Venerdì 7 dicembre Chi vuole essere ...

L'Eredità - il campione Michael e l'imbarazzante battuta : 'Per la prima volta - Carlo Conti...' : A L'Eredità su Raiuno Michael si conferma campione ma non supera la prova finale della Ghigliottina : 'Pane, piano, colpo, minuto e Star wars', la parola da indovinare era 'solo'. Ma su Twitter, al ...

Carlo Conti ricorda il disegnatore Silvano Campeggi : "Tutto il film in un manifesto. E scattava la voglia di cinema" : All'artista è dedicato il documentario As Time Goes By: 'Ci univa l'essere fiorentini, lui era in grado con la sua pittura di fare delle sintesi perfette delle pellicole' Anteprima Tante idee geniali.

Ascolti tv - niente da fare per Bonolis : crolla 'Scherzi a parte' e Carlo Conti resta invincibile : Se venerdì scorso i due si erano ritrovati testa a testa, stavolta la vittoria di Conti è netta: 'Tale e Quale Show'...

Ivana Spagna a Tale e Quale Show - lo scherzo di Carlo Conti e l’imitazione di Elisa (video) : La terza puntata del super torneo dei campioni di Tale e Quale Show è stata vinta da Alessandra Drusian con l’imitazione di Antonella Ruggiero. La cantante dei Jalisse ha sorpreso la giuria e il pubblico in studio, guadagnando così il primo posto in classifica della serata. Secondo in classifica Giovanni Vernia nei panni di Jim Carrey e terzo Antonio Mezzancella con l’interpretazione di Mika. Ospite speciale della puntata Antonella Clerici, ...

Tale e quale show - colpo bassissimo di Carlo Conti alla pupilla della De Filippi : la umilia in diretta : La terza puntata di Tale e quale show con Carlo Conti è andata in onda all'insegna della tensione e del nervosismo. A scatenare la bagarre è stato lo stesso conduttore che si è inventato un colpo ...

Marco Carta a Le Iene dopo il coming out : l’intervista e gli scherzi ad Annalisa e Carlo Conti (video) : Marco Carta a Le Iene è stato protagonista di un’intervista ironica da parte di Stefano Corti e Alessandro Onnis nella puntata del 13 novembre. I due, dopo il coming out dell’artista a Domenica Live, hanno pensato di intervistarlo e metterlo scherzosamente in imbarazzo con domande molto intime, ma non solo. C’è stato spazio, infatti, anche per riflessioni importanti su argomenti che Marco Carta ha voluto mettere in chiaro, come il non doversi ...

Carlotta Mantovan sorride al parco con la famiglia di Carlo Conti : Carlotta Mantovan torna a sorridere e si concede una giornata al parco insieme a tutta la famiglia Conti. Sono trascorsi ormai otto mesi dalla morte di Fabrizio Frizzi e la giornalista sta lentamente tornando alla normalità, grazie non solo alla figlia Stella, ma anche agli amici di sempre, Carlo Conti e Antonella Clerici. I due conduttori erano molto legati al volto Rai e sono stati accanto a lui sino alla fine. Conoscevano perfettamente lo ...

Verissimo - Silvia Toffanin stravince : cala lo Zecchino di Carlo Conti : Silvia Toffanin vince ancora: Zecchino d’Oro in calo rispetto al 2017 E’ partito con una media inferiore ai 2 milioni di telespettatori l’edizione 2018 dello Zecchino d’Oro, che per il secondo anno consecutivo porta la prestigiosa firma di Carlo Conti come direttore artistico, e la vittoria della fascia oraria compresa tra le 16.40 e le 18.40 ancora una volta è andata a Silvia Toffanin e al suo Verissimo. A seguire la ...

Carlotta Mantovan e la figlia Stella : al parco con la famiglia di Carlo Conti : Carlotta Mantovan è tornata alla vita di tutti i giorni dopo la tragica scomparsa del marito Fabrizio Frizzi. Carlotta infatti affianca Antonella Clerici nel programma "Portobello" e...

Ascolti Tv di venerdì 9 novembre 2018. Testa a testa tra Carlo Conti e Paolo Bonolis. In sovrapposizione vince allo sprint Tale e Quale Show : Analizziamo gli Ascolti di venerdì 9 novembre 2018. Tranne i programmi in palinsesto al pomeriggio che vedono la supremazia schiacciante di Canale 5 con Uomini e Donne, Pomeriggio 5 e tutta la ...