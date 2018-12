: California,si torna a scuola dopo roghi - TelevideoRai101 : California,si torna a scuola dopo roghi -

I ragazzi residenti nelle aree flagellate dall'incendio Camp Fire, in, torneranno lunedì a. Si tratta di circa 32mila studenti in totale. A causa delle molte scuole danneggiate, le lezioni in molte aree si terranno in edifici pubblici e chiese messe a disposizione. I bimbi delle elementari di Paradise, città completamente distrutta fuoco,saranno ospitati dalle scuole delle città limitrofe,spiega il Guardian, e ragazzi delle medie e superiori per la maggior parte del tempo studieranno on line.(Di sabato 1 dicembre 2018)