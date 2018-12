Calcutta Tutti in piedi film al cinema: il concerto evento all’Arena di Verona 2018

cubemagazine

(Di sabato 1 dicembre 2018)inè uno deialin uscita nelle sale lunedì 10 dicembre. La pellicola diretta da Giorgio Testi, riporta alle emozioni deldiall’Arena diil 6 agosto. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALEinal: scheda e cast GENERE: Musicale ANNO:REGIA: Giorgio Testi CAST:DURATA: 90 minutiinal: trama 6 agostoriempie l’Arena dicon un sold out annunciato mesi prima. La serata che ha emozionato 13.000 persone si trasforma in untografico perquelli che avrebbero voluto esserci., al secolo Edoardo D’Erme, classe 1989, è stato il primo artista indipendente italiano ad organizzare un live in uno stadio, il Francioni della sua città natale Latina, e soprattutto in un luogo “sacro” per la ...